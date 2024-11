Kicillof convocó a los intendentes a firmar un pedido para que Milei reactive la obra pública

En medio de la política de ajuste en la obra pública que aplicó el Gobierno de Javier Milei, el gobernador Axel Kicillof convocó a intendentes “propios” y de la oposición a firmar un reclamo conjunto para que se reactiven las obras en el territorio bonaerense al considerar que ese freno “es un crimen social”.

El mensaje de Kicillof, al que se sumó también el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, llega después que un grupo de diputados provinciales del PRO le exigió al gobernador que interceda para la construcción “urgente” de una autopista sobre la Ruta Nacional N°5, por tratarse de la segunda carretera más peligrosa a nivel nacional.

“Nuestra oposición me pide que insista y me parece bien que se pliegue al reclamo. A lo largo de esta semana estaré invitando a los intendentes de todas las fuerzas políticas a firmar con nosotros un reclamo conjunto al Gobierno de Milei. Las rutas nacionales sin inversión se deterioran y se vuelven más peligrosas. Las obras abandonadas se vandalizan e intrusan. No son un renglón de una planilla, son obras que mejoran la integración, obras que educan, curan y que generan empleos. El país sin obras pierde derechos y oportunidades, pierde futuro”, escribió Kicillof en las redes sociales.

El mensaje llega después del trágico accidente del sábado entre un camión cisterna y una combi que transportaba policías bonaerenses en la intersección de la Ruta Nacional 7 y la Ruta Provincial 51 en Carmen de Areco, que dejó un saldo fatal de cuatro fallecidos y al menos 19 heridos.

En ese sentido, Bianco, en conferencia de prensa cuestionó el reclamo “oportunista” de legisladores del PRO contra la falta de obras públicas. “Le estamos pidiendo a Milei que no abandonen las obras desde el primer día. Sería bueno que le reclamen directamente al Gobierno nacional, porque ellos cogobiernan. O que se lo pidan a (Mauricio) Macri que come milanesa seguido con Milei”, señaló Bianco.

Y agregó: “La política de obra pública cero a veces se paga con la vida. En vez de hacer papelones en los medios, los invitamos a que reclamen directamente a Milei”.

El mensaje del ministro fue minutos después del escrito de Kicillof, quien cuestionó con dureza la política de Milei en el texto titulado “frenar la obra pública es un crimen social”. En ese sentido, el gobernador criticó el festejo que hace el presidente del supuesto “equilibrio fiscal” alcanzado, ya que es “sobre la base de un desastre social”: recorte de las jubilaciones, menor inversión en salud y educación, rebaja de impuestos a los millonarios, recorte de fondos a provincias para jubilados, docentes, transporte, seguridad y total suspensión de la obra pública. “Es decir, equilibrio fiscal a costa de más desequilibrio social, más desigualdad, más dolor”, sostuvo.

“Por capricho ideológico, Milei frenó 1.000 obras públicas en nuestra Provincia, muchas con alto grado de avance. En un país con tanta desigualdad y déficits estructurales, la obra pública es una herramienta de desarrollo indispensable. Es por eso que nuestro Gobierno venía desplegando un ambicioso plan de obra pública en la primera gestión. De ninguna manera vamos a interrumpir ese plan, pero dado el ahogo financiero al que nos somete Milei y el desquicio económico que causan sus políticas, resulta cada vez más difícil mantener los planes que teníamos previstos. Las políticas neoliberales no sólo no son una palanca de desarrollo, son su principal obstáculo”, agregó.

Y cerró: “Desde el primer día le estamos reclamando a Milei, junto con los intendentes y dirigentes, que se reactiven las obras. También venimos alertando sobre el carácter ilegal y sobre las consecuencias de esta insólita decisión. Exigimos incluso que este punto sea incluido en aquel supuesto Pacto de Mayo del que ya nadie se acuerda y que, por supuesto, no firmamos. Pero los reclamos no tuvieron éxito”.

Fuente: dib.com.ar