Liga de Chacabuco. Se jugó la décima fecha de las formativas

El pasado fin de semana se disputó la fecha 10 del campeonato de las divisiones inferiores, organizado por la Liga Deportiva de Chacabuco con partidos de las divisiones sub 16, séptima, octava, novena y décima.

Resultados

Sub 16

9 de Julio 5 vs Lion FC 0, San Miguel 2 vs San Martín, Argentino 1vs River Plate 3 y Huracán 1 vs Rivadavia 2

Séptima División

9 de Julio 4 vs Lion FC 0, Peña la Doce 0 vs San Martín 7, Argentino 6 vs River Plate 1 y Huracán 0 vs Rivadavia 5

Octava División

9 de Julio 7 vs Racing Club 0 y Argentino 0 vs River Plate 2

Novena División

9 de Julio 4 vs Racing Club 0, Argentino 0 vs River Plate 5 y Peña la Doce 0 vs San Martín 5

Décima División

9 de Julio 5 vs Racing Club 0, Peña la Doce 1 vs San Martín 2 y Argentino 2 vs River Plate 0

Posiciones

Sub 16: River Plate, con 30 unidades; Argentino, con 22; 9 de Julio, 18; San Miguel, 13; San Martín y Lions FC, con 10; Rivadavia, 7 y Huracán, 3 puntos.

Séptima: Argentino, con 28 unidades; River Plate, 21; Rivadavia 20; San Martín y 9 de Julio, 14; Huracán, 9; Lions FC, 5, y Peña La N° 12, 1 punto.

Octava: San Martín, con 16 unidades; 9 de Julio, 14; River Plate, c13; Rivadavia, 8; Argentino, 7 y Racing Club 1 punto.

Novena: 9 de Julio y San Martín, con 19 unidades; River Plate, 18; Peña La N° 12, 9; Racing Club 6, y Argentino, 0.

Décima: San Martín con 20 unidades; 9 de Julio, 18; Argentino, 17; River Plate, 15; Racing Club, 9; Peña La N° 12, 4; y Rivadavia, 2 puntos.