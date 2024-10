FUTBOL. Nueva fecha de las divisiones formativas en Chacabuco

Entre viernes y martes se disputó la novena fecha del torneo Clausura de las divisiones formativas, organizado por la Liga Deportiva de Chacabuco, en las categorías sub 16 hasta décima inclusive.

Solamente un partido en sub 16 no pudo completarse, ya que fue suspendido a los 34 minutos del primer tiempo entre Huracán y Lions FC.

Resultados

Sub 16

River Plate 2 vs San Miguel 0, San Martín 0 vs Argentino 2, Rivadavia 0 vs 9 de Julio 2 y Lion FC vs Huracán (suspendido)

Séptima División

Lion FC 1 vs Huracán 2, River Plate 6 vs Peña la Doce, San Martín 1 vs Argentino 2 y Rivadavia 1 vs 9 de Julio 1

Octava División

San Martín 2 vs Argentino 2 y Rivadavia 2 vs 9 de Julio 2

Novena División

River Plate 1 vs Peña la Doce 0 y San Martín 4 vs Argentino 1

Décima División

River Plate 1 vs Peña la Doce 0, San Martín 1 vs Argentino 1 y Rivadavia 0 vs 9 de Julio 2

Posiciones

Sub 16: River Plate, 27 unidades; Argentino 22; 9 de Julio 15; San Martín San Miguel y Lions FC 10; Rivadavia 4 y Huracán 3 puntos.

Séptima: Argentino 25 unidades; River Plate 21; Rivadavia 17; San Martín y 9 de Julio 11; Huracán 9; Lions FC 5 y Peña La N° 12 1 punto.

Octava: San Martín 16 unidades; 9 de Julio 11; River Plate 10; Rivadavia 8; Argentino 7 y Racing Club 1 punto.

Novena: 9 de Julio y San Martín 16 unidades; River Plate 15; Peña La N° 12 9; Racing Club 6, y Argentino 0

Decima: San Martín 17 unidades; River Plate y 9 de Julio 15; Argentino 14; Racing Club 9; Peña La N° 1, con 4; y Rivadavia 2 puntos.