Los nombres que integran las listas de CFK y Quintela en la disputa por el PJ

El ambiente en el Partido Justicialista estaba cargado de expectativas, pero finalmente, la ansiada unidad se desvaneció. En un escenario marcado por la fragmentación, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, se preparan para una confrontación electoral que definirá la nueva conducción del partido en las internas del próximo mes.

El 17 de noviembre se convertirá en un hito clave, donde se pondrá a prueba no solo su liderazgo, sino también la lealtad de aquellos que han estado a su lado. En un movimiento calculado, Cristina fue la primera en presentar su lista, un grupo conformado por ex funcionarios, intendentes, diputados, senadores y sindicalistas que han mostrado su fidelidad hacia ella, reafirmando su posición como un faro dentro del peronismo nacional.

Con CFK a la cabeza, quienes la acompañan como vicepresidentes son: el titular del bloque de senadores de Unión por la Patria, José Mayans, para vicepresidente 1°; la senadora catamarqueña Lucía Corpacci como vicepresidente 2°; el presidente del bloque diputados de UP, Germán Martínez, para vicepresidente 3°; la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, para vicepresidente 4°; y el secretario general de SMATA, Ricardo Pignanneli, para vicepresidente 5°.

En el reciente anuncio de la nueva Consejería, la diputada bonaerense Vanesa Siley tomó la delantera, seguida de figuras reconocidas como el senador nacional Juan Manzur y la senadora de la provincia de Buenos Aires, María Teresa García. La lista continuó con destacados como Eduardo “Wado” de Pedro, Agustina Propato y Abel Furlán, quien se destaca como secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

También se sumaron nombres como Fernanda Raverta, ex directora ejecutiva de la ANSES; José Emilio Neder y Paula Penacca, todos ellos entre los primeros diez elegidos. La exvicepresidente no se detuvo allí y completó el grupo con la ex diputada nacional Nelly Daldovo, el senador Martín Doñate, la intendente de Quilmes Mayra Mendoza, y otros notables como Sergio Uñac, Agustín Rossi y Kelly Olmos, reflejando un amplio espectro de representatividad y compromiso en la nueva estructura que promete abordar los desafíos actuales desde una mirada renovadora.

En una noche marcada por la intriga y el suspenso, Quintela, el mandatario riojano, sorprendió al revelar casi al borde de la medianoche los nombres de los dirigentes que lo acompañarán en su ambicioso proyecto de un peronismo más federal. Entre los elegidos, la intendenta de Barranqueras, Magda Ayala, se alza como la candidata a vicepresidenta 1°, mientras que el exgobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saa, ocupará la vicepresidencia 2°. La Secretaria Gremial de UPCN en CABA, Mariana Gadea, será la vicepresidenta 3°, y el legislador tucumano Roque Álvarez, el vicepresidente 4°.

Completa el equipo la intendenta de La Viña, Alba Sánchez, quien se postula para la vicepresidencia 5°. Además, la lista de aspirantes a Consejeros titulares incluye nombres destacados como Carlos Caserio, Victoria Tolosa Paz y una variedad de representantes de distintas provincias que prometen llevar la voz del peronismo a cada rincón del país.

