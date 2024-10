Docentes de la UBA darán clases públicas frente al despacho de Javier Milei en la Casa Rosada

Las protestas de los docentes universitarios se intensifican. Los docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) convocados por la Asociación Gremial Docente (AGD) realizarán clases públicas este martes 22, de 10:00 a 18:00, en la Plaza de Mayo. Será en el marco del paro nacional de una semana convocado por las federaciones en reclamo de aumento salarial.

El conflicto entre el gobierno y las universidades cobró una nueva escalada la semana pasada, cuando los estudiantes tomaron más de cien facultades en todo el país. Fue en rechazo a la ratificación del veto del presidente contra la Ley de Financiamiento Universitario que actualizaba salarios y presupuestos según el Índice de Precios al Consumidor del Indec.

La única respuesta que encontraron los universitarios a su reclamo fue la celebración por parte del gobierno de la autorización de las auditorías por parte de la Sigen. Ileana Celotto, secretaria general de AGD UBA, le respondió al gobierno: “Ensayaron todos los argumentos para deslegitimar nuestros reclamos. Si quiere hacer una auditoría, que comience por auditar los salarios de miseria de decenas de miles de profesores que cobran 120 mil pesos en mano”.

Desde los gremios docentes denunciaron que no existen reuniones paritarias. Solo aumentos insuficientes frente a la inflación y amenazas no tan veladas contra la protesta de estudiantes y docentes. “Los funcionarios como Patricia Bullrich y Guillermo Francos agitan los discursos más fascistoides para responder a un masivo movimiento de tomas estudiantiles en todo el país, no nos van a frenar con estas amenazas”, avisó Celotto.

Asimismo, Celotto explicó: “Necesitamos una tercera marcha universitaria que vaya al centro del poder político a plantear el conjunto de los reclamos de toda la comunidad. En esta orientación, organizamos esta jornada de clases públicas en Plaza de Mayo”.

AGD UBA llamó a toda la docencia de la UBA –y de otras universidades–, al movimiento estudiantil, no docentes, graduados, docentes de otros niveles educativos, movimientos en lucha, población en general, a sumarse activamente a esta jornada de protesta. “Vamos a desplegar nuestros reclamos por el salario, por las becas estudiantiles, por el presupuesto. En defensa de la universidad pública”, finalizó Celotto.

Fuente: https://www.infogremiales.com.ar/