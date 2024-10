Desde Berisso, Axel Kicillof recordó a Juan Domingo Perón en un acto multitudinario por el 17 de octubre. «Sufre la gente y se alegran los timberos», afirmó entre otras duras críticas a Milei. Reivindicó los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y dijo que no le interesa «disputar ninguna interna» sino «colaborar en la construcción de una alternativa superadora.

“Yo quiero dejar acá, adelante de ustedes, mi opinión sobre las cosas que se estuvieron discutiendo, y mi opinión es sencilla: unidad, unidad y unidad”, exclamó en el «kilómetro 0» del peronismo, desde donde convocó a la unificación del movimiento peronista de cara a la construcción de una alternativa al gobierno de Javier Milei.

“Los días más felices siempre fueron peronistas, los mejores días siempre fueron con Cristina y los días mejores que se vienen tienen que estar en el futuro”, apuntó Kicillof. En medio de la tensa marea de cara a las elecciones internas del Partido Justicialista Nacional y ante múltiples pedidos de que proclame su apoyo a la candidatura de Cristina Kirchner, el gobernador apostó a la unificación.

Al respecto, y más allá de su convocatoria a la unidad, el gobernador sintetizó su postura en seis oraciones que contuvieron citas a las palabras de Cristina, de Néstor Kirchner y de Juan Domingo Perón:

– “Que nadie busque palabritas porque si algo quiere la derecha es vernos divididos. Nunca me van a ver buscando divisiones.”

– “En el pueblo, ahí están las lecciones que hay que aprender. Al futuro no lo vamos a escribir solo los dirigentes, lo tiene que escribir el pueblo en la calle.”

– “El peronismo sufrió una gran derrota, está en un momento de reflexión y de debate, por eso, por favor, no tengamos miedo y no dramaticemos. Como dice Cristina en su documento, acá no sobra nadie y en la discusión todos y todas somos iguales.”

– “Quiero hacer es colaborar con la construcción de una alternativa superadora y que ponga a la argentina en una etapa de desarrollo justo, porque la única pelea que me interesa es contra las políticas de Milei.”

– “Como decía Néstor, con la verdad relativa de cada uno vamos a construir una síntesis superadora”.

– “Dijo Perón a los trabajadores: recuerden, únanse, sean hoy más hermanos que nunca, sobre la hermandad de los trabajadores ha de levantarse en esta hermosa Patria la unidad de todos los argentinos. Está todo dicho. Únanse, unámonos.”

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/