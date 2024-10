Paritarias municipales en Chacabuco: Hubo acuerdo entre el Municipio y los gremios hasta el próximo año

El Dr. Rubén Darío Golía, intendente de Chacabuco, encabezó este miércoles la reunión de la Mesa de Relaciones Laborales junto a los gremios municipales. Finalmente se llegó a un acuerdo de aumento salarial que se extiende hasta el mes de marzo de 2025.

Se trata de un aumento salarial del 8% para el mes de octubre de 2024, sobre el básico de septiembre de 2024. y una suma no remunerativa del 30% sobre el básico de septiembre de este año; un incremento salarial del 7% para el mes de noviembre de 2024, sobre el básico de octubre de 2024, con una suma no remunerativa del 30% sobre el básico de octubre de 2024. En el mes de diciembre de 2024, habrá una suma no remunerativa del 30% sobre el básico del mes de noviembre de 2024. Además, habrá un incremento del 10% para el mes de enero de 2025, sobre el básico de diciembre de 2024, y una suma no remunerativa del 24% sobre el básico de diciembre de 2024. En el mes de febrero de 2025, una suma no remunerativa del 24% sobre el básico del mes de enero de 2025, y en el mes de marzo de 2025, una suma no remunerativa del 24% el básico del mes de febrero de 2025.

Tanto el Municipio como los gremios acordaron también que las sumas no remunerativas acordadas se abonan “a los fines de equiparar los salarios a la inflación proyectada del 2024, y que las mismas serán abonadas entre los días 20 y 25 de cada mes”, según lo que se indica en el documento firmado por las partes.

En representación del Municipio, acompañando al Dr. Rubén Darío Golía, estuvieron presentes el Contador Municipal, Osvaldo Mancuso; la Secretaria de Hacienda, Natalia Garraza; la Subsecretaria de Recursos Humanos, Sofía Nutti; y el Asesor Letrado Municipal, Matías Sassone.

Por parte de los gremios, en representación de la ATE Seccional Chacabuco se hizo presente su Secretario General, Horacio Calarco; la Secretaria de Género, Ivana Gallo; la Secretaria Administrativa, Rosana Senatore y el Asesor Legal, Jerónimo Sabas Torres.

En representación del Sindicato de Trabajadores Municipales de Chacabuco se hicieron presentes el Secretario de Finanzas, Ángel Olivetto; el Secretario Adjunto, Gastón Ventimiglia; y la Secretaria de Administración y Actas, Carolina Terreri.