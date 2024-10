Estafa en San Pedro: la CNV informó que Rainbowex no está autorizada para operar

La Comisión Nacional de Valores (CNV) reveló este miércoles que Rainbowex, la empresa acusada de realizar una estafa piramidal millonaria en San Pedro, no está autorizada para operar en la Argentina.

Este dato se conoce después que por medio de una comunicación vía Telegram, los “responsables” de Knight Consortium, a cargo de la plataforma Rainbowex de la que supuestamente se compran y venden criptomonedas, avisaron a sus clientes que por 14 días sus ahorros estarán congelados.

La posible estafa piramidal involucra, se estima, a unas 20 mil sanpedrinos que cayeron en este esquema ponzi, pero también a otros vecinos de ciudades bonaerenses y argentinas que invirtieron dinero allí.

El informe de la CNV incluye a las aplicaciones Rainbow Exchange, Rainbow wex y Night Consortium, todas involucradas en la acusación que realizaron decenas de vecinos de San Pedro. El informe del organismo encargado de regular el mercado de capitales le respondió a la Justicia luego de que la propia aplicación enviará el comunicado en el que advertía que se suspendían los retiros de dinero.

Según explicaron, la decisión tomada por la empresa sospechada se debe a una supuesta investigación solicitada por la Justicia. Sin embargo, desde la Fiscalía negaron haber solicitado la suspensión de la aplicación, por lo que allí se encendieron todas las alarmas de los vecinos que aún creían en esta aplicación.

En paralelo, en las últimas horas, la fiscal General de San Nicolás, Sandra Bicetti, instruyó a la fiscal de San Pedro, María del Valle Viviani, para que cite a declarar al abogado Adolfo Suárez Erdaire, quien aseguró en declaraciones periodísticas, ser el representante de medio centenar de vecinos de San Pedro, que habrían sido estafados por Knight Consortium a través de su aplicación Rainbow Exchange.

“El Estado va a tener que responder económicamente porque esto se transformó en la segunda economía de San Pedro. La Comisión Nacional de Valores (CNV) no revisó, no tomó cartas en el asunto y no se abrió una investigación de oficio para evitar lo de (Leonardo) Cositorto. Hoy la página funciona normalmente y te das cuenta a simple vista que es trucha”, había asegurado pocas horas atrás el letrado.

Cómo operaba la app

Los inversores que querían ingresar al esquema se debían registrar en un exchange, una plataforma virtual que se descarga en el celular por un link de APK, ya que la aplicación no está disponible en Google Play ni en Apple Store. Una vez adentro, las personas pueden comprar la criptomoneda Rainbowex.

Los líderes de Knight Consortium con sede en San Pedro, uno de ellos identificado como Luis Pardo, se encargan de administrar un grupo de Telegram en el que pasan información sobre las operaciones y oportunidades de inversión. Todas las noches, una mujer asiática conocida como “La China”, da señales para que la gente pueda comprar y vender cripto.

El atractivo principal de este sistema radica en la promesa de duplicar el capital invertido en un plazo tan corto como 45 días. La plataforma se ha convertido en un fenómeno masivo, al punto de que las actividades de muchos vecinos se paralizan por las noches cuando “La China” -nombre con el que se identifica a una mujer de rasgos orientales que coordina las operaciones- anuncia la apertura del sistema para la compra y venta de criptomonedas.

Fuente: https://dib.com.ar/