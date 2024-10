Diputados avaló el ajuste a las Universidades con votos de LLA, del PRO, la UCR y gobernadores del PJ

Javier Milei consiguió blindar el veto que habilita a no cumplir con la ley de financiamiento universitario. Lo hizo con los votos de su bloque, La Libertad Avanza, su aliado el PRO, algunos radicales y legisladores que responden al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo. Pero también recibió el guiño de los diputados misioneros agrupados en Innovación Federal que, si bien no votaron junto al oficialismo, se abstuvieron al momento del sufragio. Esa jugada permitió que la oposición no alcanzara los 2/3 de la Cámara para insistir en la ley.

El resultado final de la votación fue de 160 votos afirmativos, 84 negativos (a favor de la insistencia de la medida) y 5 abstenciones.