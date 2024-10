Publicación solicitada: A las calles por la Universidad Pública

Luego de la masiva movilización que reunió a más de un millón de personas en defensa de la educación, viene la revancha contra el gobierno ajustador de Javier Milei. El Ejecutivo ya anunció que vetará el aumento presupuestario planteado por el Congreso dejando a los establecimientos universitarios en una situación crítica. Esta lucha es de todo el pueblo argentino y debe servir para generalizar la reacción para derrotar todo el plan motosierra.

Milei, pactó con los rectores (peronistas y radicales) y sus agrupaciones estudiantiles, en un nuevo acto de cinismo, sólo el aumento de los gastos de funcionamiento, dejando los salarios de docentes y no docentes sin aumentos desde su llegada al poder. Esta política de negociar con el libertario lleva a la derrota y a más miseria. A pesar de esta entrega los trabajadores universitarios vuelven a la lucha y lograron arrancarle un paro a la CTERA. Pero para que no vuelva a suceder lo anterior, no solo debemos apoyarlos sino tomar la lucha en nuestras manos para darle continuidad y que esta sea un punto de apoyo para derrotar todo el plan de Milei y sus cómplices.

Mientras el radicalismo se vende para vetar a los jubilados y el kirchnerismo llama a «no patalear» contra los vetos, Milei plantea que solo habrá dinero para pagar deuda. Hay que sacar las conclusiones necesarias, hay que arrancarles a las burocracias sindicales de la educación un plan de lucha hasta ganar, mientras nos organizamos para ser la dirección de esos sindicatos.

A nivel local, en defensa de la UTN, llamamos a las organizaciones políticas, sindicales, educativas, centros de estudiantes a pronunciarse y movilizarse en defensa de nuestra universidad.

Viva la lucha por la Universidad Pública. Ningún docente y no docente bajo la línea de pobreza, aumentos atados a la inflación, no al trabajo ad honorem, pase a planta para todos ellos. Vamos por un plan de lucha, construyamos entre todos el paro general, hasta derrotar a Milei y sus cómplices. A las calles contra el veto y el ajuste.

Frente de Izquierda Unidad Chacabuco (MST – Partido Obrero)