Kicillof prepara su propio acto para el 17 de octubre en el Km. 0 del peronismo

Luego del acto de Máximo Kirchner en La Plata, el gobernador Axel Kicillof prepara su propio acto por el Día de la Lealtad peronista como una suerte de mensaje a aquellos que cuestionan su potencial liderazgo en el movimiento. El 17 de octubre próximo encontrará al mandatario bonaerense en el «KM 0» del movimiento justicialista: la ciudad de Berisso.

El Gobernador estará rodeado no sólo de sus funcionarios sino de varios intendentes peronistas; Fabián Cagliardi y Mario Secco a la cabeza. Así lo confirmó el propio Kicillof al inaugurar este miércoles el Centro de Formación Laboral Nº 406 – SUPeH, en el partido de Ensenada.

En una crítica al Gobierno nacional, Kicillof señaló que mientras “vienen con espejitos de colores a decirnos que van a entregar el país entregando los recursos naturales”, municipios como Ensenada y Berisso ya saben lo que eso significa: “A YPF ya la privatizaron, así bajó la producción, la exploración, las reservas de gas y petróleo”.

Pero el Gobernador también dejó un mensaje que pareció ir dirigido hacia el interior de La Cámpora, especialmente a Wado de Pedro, luego de que el senador kirchnerista cuestionara el papel que había desempeñado Axel Kicillof como ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner.

“En 2015 teníamos un ministro de Economía que no hablaba con los empresarios”, recriminó De Pedro. Horas después, desde Ensenada, Kicillof recordó que cuando estuvo al frente del Palacio de Hacienda de Nación se reunió con quienes dirigian entonces YPF para saber “si iban a invertir o no para poner en marcha Vaca Muerta”.

«Me dijeron que se quería vender al mejor postor, le pusieron una latita arriba», lanzó y volvió a dirigir las críticas a la gestión de Javier Milei. «Hoy escuchamos a la derecha llenándose la boca diciendo que el futuro está asociado a Vaca Muerta».

«Que se laven la boca, si existe Vaca Muerta y tenemos futuro es porque la compañera Cristina (Kirchner) recuperó YPF para todos los argentinos», exclamó. «Desde acá decimos que hay un pueblo que va a defender su patrimonio, sus recursos; que no está dispuesto a que se lo lleven sin dejar fuentes de trabajo», sentenció.

A continuación, hizo mención al 17 de octubre y adelantó que va a participar de un acto en Berisso que intentará posicionar a la provincia de Buenos Aires como el principal distrito opositor al Gobierno nacional. «Se avecina un 17 de octubre, sabemos que la Patria está en peligro. Me han invitado y voy a venir al KM 0 a mostrar que la Provincia no le tiene miedo a los cipayos y a los vendepatria. Es una Provincia de producción y trabajo, este modelo que plantean no sirve», resaltó.

Fuente: https://www.diagonales.com