El rector de la UBA le pidió a Milei que revea su decisión de vetar el Presupuesto Universitario

A horas de que el presidente argentino oficialice el veto a la Ley de Presupuesto Universitario, el rector de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Ricardo Gelpi, le pidió al mandatario que revea su decisión. “Con el veto de la ley se está hipotecando el futuro del país”, aseguró.

Desde que Milei asumió la Presidencia, el presupuesto para las Universidades nacionales tuvo una reducción del 31,5% en su ejecución, en comparación con el mismo período de 2023. Como resultado se suspendieron proyectos de investigación, extensión, se recortaron becas y se deterioraron los salarios de los trabajadores universitarios.

Según un relevamiento de las universidades nacionales de San Martín (Unsam) y Río Negro (UNRN), entre noviembre de 2023 y julio último, los docentes universitarios perdieron un 33,3% de su poder adquisitivo.

En este contexto, muchos profesionales están optando por dejar la Universidad pública. Así lo reveló el propio Gelpi, quien expresó una enorme preocupación por esta situación.

En el marco de un paro universitario nacional convocado para este 26 de septiembre, el rector de la UBA contó que ya se quedaron sin recursos para pagar reactivos.

“Respeto la opinión del Presidente pero no la comparto en absoluto: creo que se está desfinanciando al sector público de la educación y lo vamos a pagar caro”, exclamó. «Con el veto de esta ley se está hipotecando el futuro del país, de la gente joven, que es lo más importante”, añadió en diálogo con radio Mitre.

Gelpi destacó que la ley de Presupuesto Universitario aprobada por el Congreso de la Nación significa una erogación de apenas el 0,14% del PBI y consideró que es “un error hablar del gasto en la educación pública” como si fuera “plata tirada”.

“Es muy poco lo que se modifica (del Presupuesto). Lo más importante es que el gasto en educación no es plata que se tira, es inversión en el país y en la gente joven. La educación pública ha sido un pilar de la educación en Argentina y de la famosa movilidad social, lo que le permitía a la gente crecer y avanzar”, insistió.

El académico señaló que en las universidades existe un atraso salarial “del 40 al 50 por ciento” y reveló que muchos docentes que están dejando la Universidad como consecuencia.

A su vez, reveló que no hay fondos para investigación y explicó: «No podemos comprar reactivos para la investigación, no podemos publicar trabajos que aumentan el prestigio de la universidad. Eso no es política, son hechos concretos”.

“Señor Presidente: como docente, como investigador y profesor y como rector de la UBA, le pediría por favor, por el futuro del país, que no se vete esta ley. Por el futuro del país de la gente joven, de la educación pública, de la investigación y de la salud pública, que son los pilares de un país del primer mundo”, concluyó.

En ese marco, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organizaciones sindicales docentes, no docentes y estudiantes convocaron a una nueva Marcha Federal para rechazar el veto de Javier Milei y reclamar un aumento presupuestario que permita a las universidades funcionar con normalidad, sostener salarios dignos y asegurar la continuidad de la investigación y la formación académica.

