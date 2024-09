Las universidades públicas preparan una nueva marcha federal contra el ajuste y el veto de Milei

En las últimas horas, docentes universitarios y autoridades de diferentes instituciones académicas confirmaron que preparan una nueva marcha federal contra el veto de Javier Milei a la ley de Presupuesto Universitario que sancionó recientemente el Congreso.

La decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Ana Arias, afirmó que «una parte de la sociedad cree que luego de la marcha de abril tuvimos una resolución del conflicto presupuestario, pero no fue así”. En cambio, “sólo se actualizaron gastos de funcionamiento destinados a pagar luz, agua y limpieza, entre otros ítems que implican un 10% del presupuesto”.

El 90% restante es destinado a extensión, investigación, desarrollo científico-tecnológico y al pago de salarios de investigadores, docentes y no docentes. En estos ítems no se registraron modificaciones y el sueldo de los trabajadores universitarios en su conjunto se encuentra congelado. “Estamos dentro de los peores salarios del país, perdimos cerca del 40% del poder adquisitivo. Esto implica que hay docentes que se están yendo, investigadores que no pueden sostener sus investigaciones, y además cortaron los financiamientos para investigación y extensión”, describió Arias en declaraciones a Radio Provincia AM1270.

La decana de Sociales de la UBA explicó que “se cortaron todos los financiamientos de los programas que antes eran del ministerio de Ciencia y Tecnología y todos los programas de investigación”. Y señaló: «Uno esperaba que hubiera una rediscusión o reorientación (presupuestaria) hacia algunas dimensiones. Siempre todos los gobiernos jerarquizan algunas áreas en desmedro de otras, pero ahora hay un atentado al funcionamiento de la ciencia en general. En el caso de las ciencias sociales, han sido demonizadas”.

En ese contexto, cuestionó duramente el inminente veto presidencial a la Ley de Financiamiento Educativo y consideró que se trata de la misma situación que se vivió con el rechazo a la reforma jubilatoria que pretendía mejorar los ingresos previsionales.

«Me parece que lo explicó muy bien en el discurso al decir que está en contra del funcionamiento del Estado, pero tenemos que volver a decir que cuando un país no enseña, no forma a sus profesionales, no investiga ni genera ciencia propia, lo que está perdiendo es la posibilidad cierta de desarrollo. No hay experiencias de desarrollos nacionales sin ciencia”, exclamó Arias.

Frente a esta situación, la académica adelantó que autoridades, docentes y estudiantes de las universidades públicas de todo el país están desarrollo una “marcha muy importante para fin de mes”.

En ese mismo sentido se expresaron desde la Agremiación de Docentes Universitarios de Mar del Plata quienes dejaron en claro que “si hay veto, hay marcha federal”. Cabe recordar que durante las últimas semanas en las distintas universidades del país se han desarrollado clases públicas, paros y marchas contra el ajuste de Javier Milei, sin embargo, el conflicto promete profundizarse ante el inminente veto presidencial al Presupuesto Universitario.

Tal y como lo anticipó el propio jefe de Estado, se espera que el rechaza a la normativa se publicado en los próximos días en el Boletín Oficial. Una vez oficializado el veto, el Congreso tendrá la oportunidad de insistir en la legislación sancionada a través de una nueva votación. Por ese motivo, la comunidad universitaria en su conjunto prepara una nueva marcha federal para reclamar a senadores y diputados nacionales que rechacen el veto presidencial.

Fuente: https://www.diagonales.com/