El Senado aprobó la Boleta Única de Papel pero Milei sufrió dos derrotas importantes

El proyecto oficialista de Boleta Única de Papel(BUP) fue aprobado con 39 votos a favor y 30 en contra: todos los bloques acompañaron la iniciativa, excepto UxP. La BUP sostiene una modificación en el mecanismo de votación, reemplazando las boletas partidarias por una boleta única que muestra toda la oferta electoral. El texto aprobado, sin embargo, no es el mismo que se aprobó en Diputados motivo por el cual la reforma electoral no se convirtió en ley: el proyecto, ahora, girará a la Cámara baja, que definirá si acepta o no las modificaciones.

El oficialismo se anotó un tanto gracias a la sanción de su propuesta, pero sufrió dos derrotas importantes: la Ley de Financiamiento Universitario, que terminó aprobada por una contundente mayoría opositora. Fueron 57 votos a favor contra solo 10 en contra y una abstención. Además el Senado también rechazó por amplia mayoría (49 votos), el rechazo del DNU de la SIDE. Dos fracasos legislativos para un gobierno que, apenas 24 horas antes, celebraba haber podido bloquear el aumento a los jubilados con los votos radicales que, ahora, se alinearon con el peronismo para aumentar los fondos de las universidades.