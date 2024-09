Tercera Feria de Editoriales Artesanales, en La Plata

Este sábado 14 de septiembre, de 15:00 a 21:00, tendrá lugar la tercera edición de la Feria de Editoriales Artesanales (FEA), en la ciudad de La Plata. Participarán más de veinte editoriales artesanales y proyectos gráficos, entre ellos tres colectivos editoriales.

La FEA la organiza “Los confines”, librería y editorial de San Martín, y el territorio elegido para su realización siempre fue ese. Este sábado será la primera vez que la feria artesanal llega a la gran capital.

“Con Los Confines decidimos dar un pasito y arriesgarnos a llevar a pasear a la FEA. Sabíamos que la Capital Federal no era una opción, ya que rebalsa de propuestas más o menos similares, y uno de nuestros objetivos como organizadores es acercar estos proyectos a un público que habitualmente no lo tiene a mano. En el caso de La Plata es debatible, ya que parece infectada de editoriales, centros culturales, pequeños talleres gráficos, bandas de rock, etc. Pero no es capital. Además, con Los Confines siempre estamos atentos a lo que sucede en la ciudad de las diagonales” dicen desde la organización. Al superar todas sus expectativas con la primera edición en 2023, no dudaron en planear otras dos para este año.

El evento tendrá lugar en el Centro Cultural Bernabitti. El espacio cultural es llevado adelante por uno de los ex fundadores de Los Confines.

La entrada, como siempre, será libre y gratuita. Habrá buffet a precios populares para merendar y para tomar y comer algo por la noche. Al finalizar la feria, desde el centro cultural están organizando un ciclo de lectura de poesía para aquellos que quieran quedarse a brindar y compartir el cierre con los editores.

Las editoriales que participarán serán: Los Confines, Hecho en Mawi, Obrador, Industria Mínima, Omashu, Mack Camila, Proyecto Kraken, Artefacto, Tipas Móviles, Arquitectura y Fantasía, Nostalgia y Rebeldía, Agnes, Plateada, Ediciones Afines, Oficina Perambulante

Otras Tintas, Arvolando, Imprenta Cooperativa, Acción Colmena. Además, se sumarán los colectivos editoriales: La gráfica que habla, BLA y Colectivo Zig Zag.

El sábado 14 en 11 y 62, a pocas cuadras de la Catedral y del Microestadio Atenas, se podrá visitar la feria y conocer las hermosas propuestas artesanales de estas editoriales.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/