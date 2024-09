Este miércoles, en el estadio José Spataro, se presentaron las selecciones Sub 13 y Sub 15 de la Liga Deportiva de Chacabuco, debutando en el Torneo Nacional de Selecciones de Ligas que organiza el Consejo Federal del Fútbol Argentino. La categoría Sub 13 perdió su partido, mientras que la Sub 15 goleó a su rival. Ambos equipos comparten zona con las selecciones de Junín y General Arenales.

Informe: JAVIER GALANTE