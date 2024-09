Publicación solicitada: «Kicillof desfinancia IOMA y pagan los afiliados. No al desfinanciamiento de IOMA, no a los copagos»

En una puja entre FEMEBA y IOMA, el Círculo Médico de la provincia de Buenos Aires suspendió la atención privada a los afiliados y recomendó a los profesionales cobrar $25.000 las consultas. La medida deja a 80.000 personas de 11 distritos prácticamente sin obra social. Al respecto Enrique Chilano (PO) planteó: «Llamamos a movilizar a IOMA por la restitución inmediata de la cobertura».

Ante el recorte en salud llevado adelante por los gobiernos de Milei y Kicillof se ven afectados miles de afiliados. Se está limitando el acceso a la salud, en un contexto de crisis económica brutal, saturando al hospital público, también desfinanciado. FEMEBA acusa falta de pagos y actualizaciones; del otro lado, IOMA cobro de copagos y fallas en la atención. Pareciera que ambos tienen razón, pero si lo analizamos desde el punto de vista de los trabajadores, FEMEBA no es el médico de la familia que te atiende casi gratis, es una corporación de la medicina privada, dirigida por gerentes de clínicas, etc. A la vez, Kicillof (y todos los gobiernos anteriores) vaciaron IOMA y redujeron prestaciones constantemente, impidiendo un pago adecuado a los médicos. En el medio, los afiliados son rehenes de intereses ajenos a ellos.

En nuestra ciudad, los municipales (ya con salarios de indigencia) las docentes, y jubiladas docentes, no podrán llevar a sus niños al pediatra o no tendrán atención en los consultorios si no pagan o esperan largos meses turnos en el hospital. El conflicto se produce ante el silencio de ATE, SdTM y Suteba por su cercanía al gobierno provincial. Implica en los hechos una privatización de la salud, donde podrán atenderse sólo quienes paguen.

«Llamamos a municipales, jubilados y docentes a movilizarnos a IOMA para exigir el restablecimiento inmediato de la cobertura, le exigimos a ATE, SdTM y Suteba medidas en defensa del acceso a la salud. Rechazamos el recorte de Kicillof como rechazamos el cobro de copagos y la privatización de la medicina. Por un sistema de salud público y de calidad con presupuesto real que pague lo que corresponda a los profesionales. Para defender a IOMA hay que movilizarse, hay que cortar su vaciamiento, el saqueo de los empresarios y los gobiernos capitalistas, hay que pasarlo a manos de sus trabajadores» Comentó Chilano.

Partido Obrero Chacabuco / Frente de Izquierda – Unidad