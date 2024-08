«No hay funcionarios K en el Gobierno, deberían consultar en el Frente Renovador»

El senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro decidió salir al cruce de las versiones que lo situaban como un posible candidato a la Corte Suprema. Este anuncio, que se produjo este viernes, se enmarca en un clima de incertidumbre donde se especulaba con un acuerdo entre Cristina Kirchner y Javier Milei para modificar la composición del máximo tribunal del país.

En un intento por despejar las dudas, De Pedro utilizó su cuenta en X (ex Twitter) para hacer una contundente declaración: «Quiero desmentir las afirmaciones en Clarín del periodista Marcelo Bonelli. No soy candidato a la Corte Suprema ni nada parecido». Con estas palabras, el exministro del Interior marcó su postura y dejó claro que no tiene intenciones de formar parte del alto tribunal, desafiando las narrativas que lo vinculaban a un escenario político inminente.

La controversia surgió a partir de una columna que insinuaba un posible pacto entre Javier Milei y la expresidenta, que incluiría la ampliación de la Corte y la designación de nuevos jueces. Entre los nombres mencionados estaban Ariel Lijo y Manuel García- Mansilla, quienes se postulan para ocupar un lugar en la Corte. Sin embargo, De Pedro no se detuvo ahí; también lanzó críticas hacia ciertos funcionarios del Frente Renovador, el espacio que lidera Sergio Massa, quienes, según él, continúan en sus cargos a pesar del cambio de administración.

En un tono irónico, el senador expresó: «Tanta creatividad me sorprende. Tampoco hay funcionarios kirchneristas en el gobierno de Javier Milei. Si alguno continúa en el cargo, tal vez deberían consultar al Frente Renovador».

Fuente: https://www.diagonales.com/