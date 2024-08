Lourdes Arrieta abandonó el bloque de LLA en Diputados

Minutos antes de que La Libertad Avanza formalizara la expulsión de la diputada Lourdes Arrieta de la bancada oficialista en la Cámara Baja, la propia legisladora firmó y elevó a las autoridades del Congreso la misiva que confirma su desplazamiento y la creación de su propio monobloque bajo el nombre de “Las Fuerzas del Cielo”. La remoción, síntoma de una crisis libertaria que solo se agrava, llegó con el ventilador prendido contra las máximas figuras del partido de Gobierno: “Todos se lavaron las manos, desde Martín Menem para abajo”.

El encuentro entre los diputados de la línea “mileísta” del oficialismo llevaba varias horas pautado para la noche de este martes. Apenas llegó a celebrarse: paralelamente, la propia Arrieta avanzó con la decisión de abandonar por su cuenta el bloque de La Libertad Avanza, donde ya tenía sus horas contadas después de la escandalosa denuncia por violencia de género y hostigamiento que realizó contra su entonces compañero de bloque Nicolás Mayoraz tras una fuerte pelea en la Cámara Baja la semana pasada.

Sea todo dicho, aquel suceso llevó el conflicto libertario a la tapa de todos los diarios, pero la crisis llevaba ya varios días desatada. Su origen radica en la controversial visita que protagonizaron varios legisladores del espacio, entre ellos Arrieta, a genocidas encarcelados en el penal de Ezeiza. Sobre ello y más se explayó la dirigente a la salida del Congreso esta noche: “Se lavaron las manos con el tema, me pusieron a mí como carne de cañón. Tendrían que investigar a Beltrán Benedit, que organizó la visita, y a todos los diputados que fueron”.

La legisladora lleva varios días enemistada con la línea fundadora del partido, de la que el titular de la Cámara Baja Martín Menem es su más importante figura – de hecho, parte de la disputa se generó luego de los comentarios de Arrieta sobre el “aval político” que le dio el dirigente al encuentro con los genocidas. Al respecto, la legisladora fue tajante: “Aquello fue una visita netamente institucional. Todos se lavaron las manos, desde el presidente de Diputados hacia abajo. Fue organizado por el diputado Beltrán Benedit con el aval del presidente de la Cámara”.

Como si esto no fuera poco, a este popurrí se le suman los rumores, confirmados por Arrieta, sobre el proyecto que estaría preparando LLA para beneficiar con prisión domiciliaria a los genocidas. En este punto, la diputada constató: “Un hecho tan delicado como los delitos de lesa humanidad y que quieran incumplirlo, yo no puedo formar parte de un bloque así, y que está en contra de la agenda del presidente. Son evidentes los malos tratos, el aislamiento, la falta de consideración; todos se lavaron las manos, me dejaron sola, a los que realmente tenían que investigar no los investigan…”.

En principio, Arrieta afirmó que continuará apoyando “las ideas de la libertad” y al presidente Javier Milei, aunque analizará como monobloque su posicionamiento en torno a los proyectos del Gobierno Nacional. Además, anticipó el que será su primer proyecto en la nueva bancada, que funcionará bajo el rótulo de “Las Fuerzas del Cielo – Espacio Libertad”: “He pedido que se genere una comisión investigadora sobre la visita a genocidas para que se analice a qué diputados habrá que echar y a quiénes no”.

Fuente: https://www.diagonales.com/