¿Qué le espera a Telegram tras la detención de su jefe?

Después de que las autoridades francesas detuvieran al jefe de Telegram, Pável Dúrov, se planteó la cuestión de qué va a pasar ahora con la plataforma de mensajería instantánea, que cada año es más popular y atrae a más usuarios de todo el mundo. Las principales cuestiones que preocupan a los usuarios son el funcionamiento de la aplicación sin interrupciones y la privacidad.

Futuro funcionamiento de la plataforma

Según expertos, en caso de que Dúrov permanezca detenido durante un largo periodo de tiempo, cabe esperar cierto estancamiento en el desarrollo de la aplicación y los productos relacionados. Eldar Murtazin, principal analista de la empresa de investigación Mobile Research Group, señala que tras el arresto de Dúrov, Telegram se ha quedado sin una «cara pública», calificándolo de un «verdadero golpe» para la compañía. Explicó que todas las comunicaciones con inversores, la recaudación de fondos y otras cosas importantes se llevaban a cabo a través de Dúrov.

En este contexto, sostiene, ahora será difícil obtener nuevo dinero para mantener en funcionamiento el servicio, lo que llevaría a la austeridad, a la limitación de las funciones en las cuentas gratuitas para hacer que la gente pague por el uso cómodo de la plataforma, entre otras cosas. «La situación en el aspecto económico será extremadamente difícil, no veremos el deterioro inmediatamente, tardará varios meses», resumió.

Por su parte, Antón Rozenberg, que trabajó con Dúrov durante muchos años, afirmó que «nadie en Telegram estaba preparado para un escenario así». «Sin él [Dúrov], el servicio de mensajería puede tener enormes problemas con la gestión, todas las decisiones cruciales e incluso los pagos», dijo, refiriéndose al hecho de que Dúrov toma decisiones clave en casi todos los asuntos de la empresa como financiación, estrategias de desarrollo, diseño de productos, etc.

Al mismo tiempo, en opinión del periodista informático Rustam Bagrimov, la funcionalidad de Telegram no debería cambiar en un futuro próximo, ya que se trata de un sistema tecnológico complejo, cuya eficacia está garantizada por toda la empresa, y no necesita un «botón especial» de Dúrov.

El analista tecnológico Evgueni Jaritonov también opina que en un futuro próximo la plataforma no sufriría grandes interrupciones o una ralentización en la incorporación de nuevas funciones, porque esto se planifica con al menos un trimestre de antelación. Al mismo tiempo, señaló que «si el proceso judicial se prolonga, el estancamiento en el desarrollo del servicio es inevitable».

Privacidad y libertad de expresión

Otra cuestión importante es qué pasará con la conocida política de privacidad de Telegram, que desde su creación se posiciona como defensor de los derechos de los usuarios a la privacidad y la libertad de expresión. Dado que la Justicia francesa considera que la falta de moderación y la cooperación de Dúrov con las fuerzas del orden, así como las herramientas que ofrece Telegram (número desechable, criptografía, etc.), le convierten en cómplice de una serie de delitos graves, ahora muchos se preocupan de que las autoridades francesas presionen al empresario para que acepte jugar con sus reglas y facilite el acceso a la correspondencia de los usuarios.

El jefe del departamento de tecnología de Rossiyskaya Gazeta, Oleg Kapranov, explicó que la idea de que Dúrov pueda dar este paso supone que «existe una especie de sótano o hangar donde se encuentran los servidores, y que solo él tiene las llaves de este hangar». «Y si ahora le detienen, le quitarán esas llaves para poder acceder a toda la correspondencia. No, se trata, por decirlo suavemente, de una imagen muy simplista: no hay llaves físicas, al igual que no hay hangares ni servidores en ningún lugar concreto. Toda la correspondencia se guarda en la nube en todo el mundo. […] La información está duplicada, cifrada. No hay acceso a ella. Por lo tanto, es absolutamente imposible quitarle las claves a Dúrov y descargar la correspondencia», aseguró.

El experto añadió que Dúrov también cuenta con un equipo de expertos bastante grande y que «lo más probable es que estuviera preparado para una situación así» y, por lo tanto, la empresa «es capaz de trabajar de forma independiente, sin él».

A su vez, Murtazin agrega que la privacidad de Telegram «seguramente será cuestionada» tras la detención de su jefe. Al mismo tiempo, según sus palabras, la empresa tiene un plan de emergencia para cambiar el modelo de seguridad en caso de detención de su jefe, por lo que Dúrov no podría dar acceso al sistema, aunque quisiera.

