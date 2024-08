Se presentó el documental “Pedagogía de la Esperanza” en el Teatro Italiano de Chacabuco

En el marco del 50º aniversario de la creación de la modalidad de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores, se presentó, ante un Teatro Italiano colmado, el documental “Pedagogía de la Esperanza”, dirigido por Juan Mascaró.

El Dr. Rubén Darío Golía, intendente de Chacabuco, participó de la apertura del acto de presentación, junto al Referente Territorial Regional de FINES, Juan Carlos Ledo; y la Jefa Distrital de Educación, Andrea Castronuevo.

“Se me cruzan muchas imágenes en la cabeza de vecinos que conozco, que conocí, con sus historias de vida. Aquí se ve el rol del Estado, el que nosotros queremos, un Estado presente, que se comprometa con la educación, que genere posibilidades y oportunidades. Un Estado como hoy también entiende la Provincia de Buenos Aires en la figura de nuestro Gobernador, cuando invierte, se compromete, para continuar con estos programas, para que todos tengan mayor acceso a la educación”, mencionó en el comienzo de su discurso el Intendente Municipal.

“Yo soy la primera generación de universitarios de mi familia, una familia trabajadora, y muchas veces la libertad que se pregona no se tiene. Porque la libertad muchas veces va de la mano de las posibilidades que se tienen. Muchos jóvenes no tuvieron las posibilidades de estudiar, de culminar sus estudios primarios, secundarios, o de acceder a otra instancia educativa. Y ahí tiene que estar el Estado acompañando, igualando, brindando posibilidades”, continuó el Jefe Comunal, quien felicitó y agradeció a los alumnos y alumnas presentes de las distintas modalidades: “Sé que no es fácil tomar la decisión, arrancar después de mucho tiempo. Pero cuando se hace, es algo sumamente valioso, y por eso los quiero reconocer a cada uno de ustedes, porque sé el esfuerzo que hacen cada uno de ustedes para estudiar, para hacerse el tiempo para poder realizarlo. Sin dudas que ese esfuerzo vale la pena. Les agradezco y quiero decirles que los admiro”.

Por su parte, Juan Carlos Leda manifestó: “Este documental pone de manifiesto lo que es la educación popular en América latina y particularmente en nuestro país y nuestra provincia. Es un orgullo que los estudiantes puedan participar y ver esto porque hay mucho de la vida cotidiana que viven. Necesitamos que cada uno de ustedes sea una reproducción en su barrio, en su familia para que otros se acerquen a terminar sus estudios, ya sea en CENS, primaria de adultos, FINES, o en cualquiera de las posibilidades”.

La Jefa Distrital, Andrea Castronuevo, resaltó el trabajo en conjunto realizado entre Provincia, Municipio y las diferentes áreas de educación, así como también felicitó y agradeció a los estudiantes y docentes presentes. “La modalidad de adultos es esperanza para todos y todas. Sigamos en este camino de trabajo, con pedagogía, con inclusión, para ser seres libres, pensantes, ocupando distintos lugares en la sociedad. Debemos celebrar también poder contar con un Intendente que da respuesta a cada llamado, a cada inquietud, a cada iniciativa que tenga que ver con la educación, con mejorarla, ampliarla, y llegar a más personas”.

Luego de las alocuciones, se proyectó el documental. Estuvieron presentes también la Presidenta del Consejo Escolar, Liliana Andriola; el Coordinador regional del Plan Fines, Matías Bazterrica; y la Inspectora de la Modalidad de Adultos, María Elisa Curá, entre otras autoridades.