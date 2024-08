Se lanzó el Plan de Desarrollo Turístico del Partido de Chacabuco

El Dr. Rubén Darío Golía encabezó este viernes el acto de lanzamiento del Plan de Desarrollo Turístico para el Partido de Chacabuco. El Intendente Municipal gestionó ante la Jefatura de Asesores bonaerense, a cargo de Cristina Álvarez Rodríguez, el financiamiento para impulsar este importante programa para la comunidad chacabuquense.

La presentación se dio ante un gran marco de vecinos y vecinas que pertenecen a distintos sectores que hacen al turismo, la gastronomía, hotelería, entre otros sectores. Entre otras cosas, se trabajará en la Marca “Chacabuco” para producciones locales, además de un sitio web turístico en profundidad.

En ese sentido, días atrás, Golía estuvo reunido con el Gobernador, Axel Kicillof, en la firma de convenio del Consejo Federal de Inversiones (CFI). “Cuando nos juntábamos con Omar (Furlán) y pudimos avanzar junto a Julieta (Garello), con todo el equipo de trabajo, surgía la necesidad de trabajar en algo que pocas veces se trabajó en forma planificada, que es lo que respecta al turismo de Chacabuco. Nos plantearon la posibilidad de que a través del CFI podamos financiar este programa, para que no sea un costo para el Municipio y que podamos trabajar con profesionales experimentados en la materia en esto”, expresó Golía. “A veces la urgencia de la gestión no te permite dar el paso hacia lo estratégico, el largo plazo, por eso es importante no perder de vista eso, pudiendo avanzar junto a la Provincia en esto”, continuó el Intendente Municipal, quien finalizó dirigiéndose a los presentes: “Queremos que nos ayuden, que entre todos podamos hacer el mejor plan estratégico para Chacabuco”.

Por su parte, el Subsecretario de Asuntos Políticos bonaerense, Omar Furlán, manifestó: “Quiero remarcar que cuando nos juntamos a principios de año, Darío, que siempre está viendo qué puede traer para Chacabuco, llegó con esta idea de gestionar financiamiento destinado al turismo, pensando en términos estratégicos el Partido”. Asimismo, Furlán remarcó: “Me parece un tema central trabajar en el turismo, porque puede modificar estructuralmente a los pueblos del interior de

la Provincia. Hoy vine desde Capital Federal y en poco más de dos horas estás acá, hay que trabajar también en el turismo de cercanía”.

La Concejala, Julieta Garello, expresó: “Es una alegría poner en ejecución el trabajo por parte del equipo técnico de este Plan, a partir de la decisión de nuestro Intendente de desplegar una política pública para el turismo. Hace muy poco estuvimos en Casa de Gobierno, acompañando a Axel (Kicillof) y a Cristina (Álvarez Rodríguez) en la firma de convenios del CFI, y ya rápidamente lo tenemos en Chacabuco, lo cual habla muy bien de la rápida gestión municipal y provincial”.

Garello dijo también que “en este cambio de paradigma que hay en cuanto al turismo, donde ciudades como las nuestras reciben cada vez más a personas de los grandes centros urbanos, es por demás interesante el trabajo, el desarrollo y la planificación que se puede realizar junto a estos equipos técnicos tan capacitados”.

Tras las alocuciones, el Licenciado en Turismo, se llevó a cabo la presentación de parte de los equipos técnicos que trabajarán para la implementación del Plan en Chacabuco. De esa manera, Andrés Ziperovich (Docente universitario, ex Director de Desarrollo Turístico bonaerense y Ex Director de Turismo de San Antonio de Areco), Herve Landetcheverry (Lic. en Turismo, fundador de la agencia Mater Sustentable, y quien implementó programas turísticos en el Ministerio de Turismo de la Nación), Mora Dicembrino (Lic. en Administración, Ex Presidenta del Instituto de Turismo de la Provincia de Chaco y Ex Directora de Marketing del Ministerio de Turismo de la Nación) y Claudia Burgos (Prof. en Ciencias de la Educación, Ex Directora de Relaciones Institucionales de CONAMI y fundadora de Inteligencia Natural), brindaron detalles de la primera etapa de trabajo, explicando metodologías de trabajo para la construcción de la marca “Chacabuco”, así como también del contenido virtual turístico.

Además, en formato taller, se realizaron distintas actividades en conjunto a los presentes, que tuvieron que ver con la identificación de aspectos positivos, negativos y a potenciar en la actualidad turística local. Participaron también del encuentro el Secretario de Gobierno, Javier Estévez; el Secretario General, Gustavo Masci; y la Directora de Turismo, Andrea Ferreyra.