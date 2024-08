María Becerra anunció que se aleja de las redes sociales por su salud mental

La cantante publicó un descargo en su cuenta de X en el cual habló de los problemas de salud mental que estuvo enfrentando durante su gira europea a causa de las críticas. De esta forma, «la Nena de Argentina» anunció que abandonaría las redes sociales, por tiempo indefinido.

«Me voy de esta red social», comenzó el hilo de X y detalló su decisión: “He luchado mucho con mi salud mental en esta gira por Europa, se siente horrible todo esto, experimente desde ataques de llanto hasta ataques de ansiedad y pánico».

La artista está experimentando una nueva Era en su carrera profesional, con nuevos sonidos y nuevos looks, lo que la llevó a recibir fuertes críticas con respecto a sus vestuarios y performances.

“Es despertarme todos los días y leer miles de cosas ofensivas sobre mí hablando de mi vida personal, de mis gustos para vestir como si estuviera cometiendo algún crimen y mereciera lo peor cuando solo es MI GUSTO para vestir. Se meten con mi físico a diario, con todo!”, escribió.

«Yo entiendo que esto forma parte de la fama, entiendo que muchos quieren ayudarme y aconsejarme y ustedes más que nadie saben que los escucho y me importa mucho lo que piensan. Pero llegar al punto de insultarme como lo hacen es inaceptable para mí. No voy a seguir tolerando esto porque me hace MUY MAL», confesó.

Y cerró: “Entiendo que cosas así me van a seguir sucediendo. Pero yo no voy a seguir siendo masoquista teniendo una red social en la que entras y es solo leer cosas horribles. Me voy de aca. Gracias a todos lxs que me bancan y me mandan su amor”.

María Becerra dio a entender que abandonara principalmente su cuenta de X, donde más sufre de las críticas, y que le confiará su cuenta de Instagram a una persona de su confianza para que suba contenido elegido por ella.

“Volveré a agarrar el celular cuando me sienta capaz de hacerlo. Por el momento solo me ha causado ansiedad y pánico”, cerró el hilo que ya cuenta con más de 2 mil retweets.

