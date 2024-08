«Milei no soporta haber perdido las elecciones en la provincia de Buenos Aires»

Tras semanas de conflicto, negociaciones y presión por parte del Gobierno Nacional, la megainversión de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y Petronas para construir una planta de GNL se realizará en Punta Colorada, en la provincia de Río Negro, y no en Bahía Blanca como esperaba Axel Kicillof. Horas después, el Gobernador bonaerense encabezó una conferencia de prensa para cuestionar “la votación que se produjo ayer de manera intempestiva por parte del directorio de YPF” y apuntó directamente contra el presidente Javier Milei.

Acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario, el ministro de Gobierno Carlos Bianco, el ministro de Producción Augusto Costa y el ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis, Kicillof remarcó que la definición sobre la localización de la planta era “un tema que estaba en discusión, que estábamos trabajando y que de manera absolutamente sorpresiva y por fuera de los compromisos que teníamos con la empresa, se llevó a cabo en el día de ayer”.

El mandatario provincial señaló que por más que la inversión millonaria proviene de una empresa del orden privado, «los directivos de YPF son funcionarios del Presidente Milei” y fueron quienes ayer decidieron llevar la inversión a tierras rionegrinas.

“Lo que observamos ayer es que los funcionarios del presidente Milei tomaron decisiones dictadas por el presidente Milei”, exclamó Kicillof. “Estamos ante un hecho de enorme gravedad, ante una verdadera irresponsabilidad por parte del Presidente de la Nación porque, como resultado de un capricho absolutamente guiado por cuestiones ideológicas y políticas, está poniendo en riesgo un proyecto muy pero muy importante para el país y para la provincia”, añadió.

Kicillof aseguró que una de las principales motivaciones de Milei para presionar por la instalación de la planta en la provincia de Río Negro es que “desde el día uno que asumió, no soporta haber perdido las elecciones en la provincia de Buenos Aires”.

“Nosotros tenemos un mandato que no comulga con la ideología de Milei, pero es por mandato popular de la provincia de Buenos Aires. Nosotros le dijimos a la sociedad que veníamos, luego de un mandato, a hacer más escuelas, a extender las universidades, a extender los derechos, que veníamos a generar trabajo, a mejorar las condiciones de vida, los salarios. Milei no lo soporta, entonces ha entrado, con las provincias en general, pero particularmente con las que por las elecciones han resultado opositoras, en una disputa permanente y le ha sacado cosas a la Provincia de Buenos Aires desde el primer día así que tampoco es una novedad que haya resuelto que no se haga esta improtante inversión”, indicó.

El Gobernador señaló que para justificar la decisión de llevar la planta de GNL a Punta Colorada, el Gobierno nacional y medios de comunicación oficialistas difundieros “mentiras” y así “se instaló la versión del Presidente que es totalmente equivocada y falsa”.

Durante su conferencia de prensa, el mandatario provincial se encargó entonces de asegurar que “la localización de la planta de GNL no se definió por la adhesión o no de la provincia de Buenos Aires al RIGI” como sostienen desde el Gobierno nacional. “Es mentira. Si la empresa entra al RIGI nacional, obtiene los beneficios impositivos, jurídicos, asociados a la disponibilidad de los recursos y divisas, más allá de que la provincia adhiera o no. La adhesión de las provincias al RIGI es marginal en las decisiones de las empresas”, sentenció.

Por otro lado, el Gobernador se refirió a los dichos del presidente Javier Milei en los que decía que la inversión de YPF y Petronas no iría a la provincia de Buenos Aires porque “el gobernador es socialista, comunista y vaya a saber cuántas cosas más”.

“Esa sería la explicación de un Presidente de la Nación sobre uno de los proyectos más importantes de la historia argentina. Es un delirio”, exclamó. “No es una cuestión vinculada a mi ideología. Es un delirio del presidente, que usa estos adjetivos con cualquiera que no esté de acuerdo con él. Yo sería comunista igual que Larreta, Macri y López Murphy. No tiene ningún asidero, son raptos, enojos con los que no piensan igual que él. Mi ideología es bien conocida: son peronista, creo en la justicia social, la independencia económica y la soberanía política”, destacó.

Finalmente, Kicillof aclaró que el conflicto “no es un Boca-River” entre provincias. “A mí me parece que reducirlo a eso no sólo es trivializarlo o banalizarlo, sino que es absolutamente mentira”, opinó. “Es una inversión importantísima para el país que tenía una historia vinculada con la provincia de Buenos Aires. Pero es mentira que sea una puja, una disputa entre provincias argentinas”, insistió.

Fuente: https://www.diagonales.com/