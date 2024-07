Luis Lacalle Pou fue duro con Milei: «Acá deberíamos estar todos los presidentes»

En la jornada de cierre de la reunón del Mercosur, el presidente de Uruguay envío un mensaje a su par de la Argentina, Javier Milei, aunque sin nombrarlo, debido a su ausencia en la cumbre en Asunción.

«Ahora, quiero hacer una puntualización, porque no sería yo si no lo digo, porque no solo importa el mensaje, es muy importante el mensajero y, obviamente, no voy a menospreciar a nadie, pero si el Mercosur es tan importante, acá deberíamos estar todos los presidentes. Yo le presto importancia al Mercosur, y si realmente creemos en este bloque así, deberíamos estar todos», enfatizó.

Fuente: https://actualidad.rt.com/