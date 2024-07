“La alternativa a Milei es el peronismo”

El gobernador bonaerense Axel Kicillof logró congregar este lunes 1° de julio, en San Vicente, a las principales alas en pugna en el peronismo bonerense. Entre sindicatos, La Cámpora y gobernadores, manifestó: “Frente al actual experimento anarco capitalista de Javier Milei que tanto daño le está haciendo a nuestro pueblo, la alternativa se llama peronismo”.

“Algunos pensarán que estamos acá para recordar el pasado, pero se equivocan: estamos para construir el futuro”, esbozó el mandatario provincial en una frase que bien resume los motivos detrás del mega acto celebrado esta tarde en la histórica Quinta de San Vicente en el 50° aniversario del fallecimiento del expresidente Juan Domingo Perón. El evento, nutrido por una gran variedad de asistentes variopintos, entre ellos el líder camporista Máximo Kirchner, aparece como un oasis de unidad en medio de las internas en el peronismo bonaerense, con inevitable olor a 2025 y 2027.

“En esta hora tan dolorosa para el país, nuestra tarea no puede limitarse a la denuncia o a la resistencia. Debemos construir, junto a las fuerzas populares y democráticas de la Argentina, una alternativa que en el futuro permita revertir la destrucción que está en curso y poner al país al camino del desarrollo y la inclusión”, constató en ese sentido un encendido Kicillof; y ratificó, en un guiño a las futuras instancias electorales: “Frente al actual experimento anarco capitalista que tanto daño le está haciendo a nuestro pueblo, la alternativa se llama peronismo”.

“Hoy Milei quiere instalar en la Argentina un modelo primarizado y construir una sociedad dual, con pocos privilegiados y un inmenso cúmulo de postergados. Ese modelo choca con uno de los más poderosos legados de Perón: nuestro pueblo no está dispuesto a resignarse ni a entregar sus derechos y conquistas. Le va a resultar imposible convertirnos en colonia porque por acá pasó Perón y dejó el peronismo instalado en las conciencias, en las voluntades y en el corazón del pueblo”, consideró luego, levantando las principales banderas opositoras.

Ante ello, Kicillof remarcó: “A los peronistas nos duele este presente que atraviesa la Patria y que nos gobierne un presidente que hizo campaña diciendo que la justicia social es una aberración. Milei significa más privilegios para pocos y menos derechos para muchos; es decir, exactamente lo contrario de lo que representa el peronismo. La dignidad no es un negocio, los derechos no se miden por la ganancia económica, la solidaridad no es un cálculo ni una transacción, la libertad solo es posible si hay igualdad de oportunidades, la vida no es un mercado, y la Patria no se vende”.

Fuente: https://www.diagonales.com/