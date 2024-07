Elecciones en Uruguay: El Frente Amplio fue la fuerza más votada en las primarias

El exintendente de Canelones, Yamandú Orsi, será el candidato presidencial del Frente Amplio luego de superar el 60 por ciento de los votos en las internas del partido. Los precandidatos del Partido Nacional, Álvaro Delgado y del Partido Colorado, Andrés Ojeda, también fueron confirmados como los candidatos de sus respectivas fuerzas políticas a la presidencia de Uruguay en las próximas elecciones nacionales, según una primera proyección del escrutinio oficial. Pasadas las 22:00 del domingo se confirmó además la fórmula presidencial del Frente Amplio: la derrotada intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, será la vicepresidenta que acompañe a Orsi.

Desde la sede del partido en Montevideo, Orsi dijo sus primeras palabras como candidato electo y prometió «una victoria de todo el pueblo uruguayo» en los comicios de octubre. Concurrió a las urnas cerca de un 36 por ciento del padrón electoral, por lo que las elecciones internas de este año se convirtieron en las de menos participación desde su creación en 1997. Analistas estiman que las bajas temperaturas australes, el inicio de las vacaciones escolares de invierno y los torneos internacionales de fútbol hicieron disminuir la concurrencia a los centros de votación.

De acuerdo con la primera proyección de la Usina de Percepción Ciudadana, el Frente Amplio consiguió 440 mil votos, al tiempo que el Partido Nacional registró unas 346 mil adhesiones. En el Frente Amplio Yamandú Orsi obtuvo el 60,2 por ciento de los votos mientras que Carolina Cosse un 36,2 por ciento y Andrés Lima quedó muy lejos cosechando un 3,7 por ciento.

En la interna del oficialista Partido Nacional el 77,6 por ciento de los votos fueron para el exsecretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y el 17,1 por ciento para la economista Laura Raffo. Finalmente el centroderechista Partido Colorado consiguió unos 103 mil votos, de los que el 37,1 por ciento fueron para el abogado Andrés Ojeda y un 22,9 por ciento para el profesor Robert Silva. Los datos surgieron de una proyección de escrutinio llevada a cabo este domingo por la Usina de Percepción Ciudadana, un espacio de investigación aplicada en estadística, ciencias económicas y sociales.

Festejos y fórmula confirmada

Yamandú Orsi, continuador del legado de Mujica, superó en la interna a Carolina Cosse, que tuvo el apoyo de comunistas y socialistas. Frente a la sede del Frente Amplio, Orsi subió al escenario y confirmó la fórmula: «Hoy tenemos fórmula para la presidencia. El Frente Amplio nos ha hecho una propuesta que hemos aceptado con gusto y con mucho compromiso. Es un gusto y un orgullo presentar a nuestra queridísima compañera Carolina Cosse».

En su primer discurso como candidato presidencial, Orsi destacó: «Nuestro frente es amplio, es una fuerza diversa y progresista, pero también es amplio en su mirada para transformar, para cambiar todo lo que haga falta para el bienestar de nuestro pueblo. Somos el cambio, buscamos el cambio, que está lejos de entenderse como una demolición». Para el exintendente de Canelones, esa amplitud también tiene que estar presente «fundamentalmente en el ejercicio del gobierno y en la propia campaña electoral, ya que pretendemos seguir creciendo».

«Compromiso de no promover ni permitir que se promuevan noticias falsas, que es el compromiso con la verdad. No forzaremos las cifras para complacer a nadie. Esta necesaria transparencia es esencial para enfrentar los problemas de desigualdad y pobreza, la inseguridad», advirtió Orsi, quien agregó que la esencia de su compromiso es unir: «Unir para ganar, unir para gobernar, unir al Uruguay para cambiar. No vamos a gobernar para un pedazo de país, vamos a gobernar para todas y para todos».

Ya confirmada como candidata a la vicepresidencia, Cosse subió al escenario junto a Orsi y dijo unas pocas palabras: «Hoy el Frente Amplio empezó a volver, y a partir de mañana con todo compañeras y compañeros para transformar la realidad y devolverle la esperanza al Uruguay». Desde la Huella de Seregni el presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira, celebró los resultados de las internas. «Tenemos la felicidad de haber construido un programa que ubica un escalón hacia la victoria. Hoy el Frente Amplio empezó a ganar», destacó Pereira, quien agregó: «Era un objetivo difícil de cumplir, pero habíamos trabajado desde hace años para que el FA recuperara su fortaleza».

Nuevas caras entre los candidatos

Por primera vez desde 1999 cuando se estrenó el sistema de internas partidarias, nombres recurrentes de la escena política uruguaya en las últimas décadas no buscaron la candidatura presidencial. No compitieron Luis Lacalle Pou, impedido por la Constitución a la reelección inmediata, ni los expresidentes José «Pepe» Mujica, Luis Alberto Lacalle Herrera y Julio María Sanguinetti. Tampoco lo hicieron el expresidente Tabaré Vázquez y el exvicepresidente Danilo Astori, fallecidos en 2020 y 2023 respectivamente.

Mujica votó poco después de que abrieran los centros de votación a las 8:00 hora local y aseguró que morirá militando porque esa es una forma de vida. «Los viejos votamos temprano», dijo Mujica, quien llegó a su circuito con un gorro con el logo de la lista 609 del Movimiento de Participación Popular, su sector dentro de la coalición del Frente Amplio. El expresidente indicó a la prensa que las internas deberían ser obligatorias como las elecciones nacionales que Uruguay celebrará el último domingo de octubre.

Este domingo se elegía también el órgano deliberativo nacional de cada partido, que nominará al candidato si ninguno de los postulantes alcanza más del 50 por ciento de los votos válidos, o el 40 por ciento con una diferencia de al menos 10 puntos porcentuales del segundo. Las elecciones presidenciales y legislativas serán el 27 de octubre, con un eventual balotaje el 24 de noviembre. En ambas instancias el voto es obligatorio.

Si bien los más renombrados son los centroderechistas Partido Nacional y Partido Colorado y la coalición de izquierda opositora Frente Amplio, otros 15 partidos elegían el domingo sus candidatos presidenciales para octubre. Entre estos estaban los socios de la coalición de Gobierno Cabildo Abierto y el Partido Independiente, así como también el opositor Partido Ecologista Radical Intransigente, que alcanzó representación parlamentaria en 2019.

