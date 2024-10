Publicación solicitada: «A las calles contra la ley de bases»

Luego de idas y vueltas, rechazos, negociaciones, entrega de embajadas, represiones y encarcelamientos sin justificación, finalmente se define la aprobación de la ley de bases en Diputados. El tratamiento se da en un cuadro económico y social crítico: 300.000 (solo en blanco) despidos, jubilaciones miserables, nadie llega a fin de mes, caída del consumo y todas las actividades comerciales e industriales. Es el fracaso rotundo de la motosierra a solo 6 meses de gobierno. También ronda una nueva devaluación a pedido del FMI y el capital agrario.

Al respecto Enrique Chilano sostuvo: «La ley que tuvo modificaciones en el Senado quiere ser tratada igual que como empezó, es decir van a intentar que vuelvas a pagar ganancias, van a intentar sacar la moratoria para que no te jubiles si no te aportaron, van a intentar privatizar aerolíneas (de nuevo), van por las indemnizaciones, le quiere otorgar facultades delegadas al presidente e instaura un régimen de saqueó con el RIGI donde no va a quedar nada salvo contaminación».

«Los partidos colaboracionistas junto a la dirección de la CGT y las CTA’s han permitido esto, algunos apoyando directamente otros por no movilizar ni parar ante un ataque que nos hace retroceder 100 años en derechos laborales. Milei y Burlich implementan la represión mas brutal, incluso acusan de terrorismo y golpismo a los manifestantes, porque saben que el ajuste brutal contra el pueblo será respondido en las calles», agregó el dirigente.

«Llamamos a la más amplia movilización para el 27/6, exigimos a la CGT y las CTA’s un paro activo de 36hs. Libertad a los 5 detenidos. Derrotemos la motosierra y la represión en las calles junto al pueblo trabajador», enfatizó Chilano.

No a la ley de bases. Libertad a todos los detenidos. Cese de las causas. Preparemos la huelga general hasta derrotar a Milei.

Partido Obrero Chacabuco – Frente de Izquierda Unidad