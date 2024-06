Denuncian que Karina Milei llamó a una jueza para exigirle que “no libere a ningún preso”

Uno de los detenidos por la Policía, en el marco de la represión a las afueras del Congreso, denunció que la Secretaria General Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei, habría llamado a la jueza a cargo de las imputaciones para exigirle que “no largue a ningún preso”, mientras se multiplican los reclamos a favor de la liberación de las 16 personas que continúan privadas de su libertad.

La acusación fue realizada por el ciudadano Remigio Ocampo, uno de los detenidos por las fuerzas de seguridad nacionales durante el despliegue represivo contra los manifestantes que protestaban en contra de la “Ley Bases” oficialista el miércoles pasado. En diálogo con El Destape, el hombre aseguró que la hermana del mandatario se comunicó telefónicamente con el juzgado de María Servini de Cubría, quien se encuentra al frente de la investigación por las imputaciones, para pedirle que las personas continúen apresadas.

“Uno de los detenidos escuchó que una secretaria de la jueza, o ella misma, dijo: ‘Karina Milei me llamó y no hay que largar a ningún preso’… Dijo que Karina Milei llamó para decir que no hay que largar a ninguno de los presos. Así fue, escuchó que llamó al juzgado de Servini para decir que no había que liberar a ninguno”, advirtió. Junto a ello, el exdetenido señaló también que Servini de Cubría habría “apretado” y “apurado” a la abogada oficial, una funcionaria judicial encargada de la defensa de los detenidos.

“Nosotros íbamos con una carátula de ‘Resistencia a la autoridad’. La misma Policía que estaba en General Madariaga nos decía: ‘Quédense tranquilos que los van a largar’. Ahí detenían a los chicos 24 horas”, reveló a continuación Ocampo. En la misma línea, una denuncia similar fue realizada ayer por la noche por otro exdetenido; en este caso, un hombre que en C5N contó: “Un chico que estaba con nosotros escuchó que la jueza Servini de Cubría recibió, de Karina Milei, la orden de no soltar a ninguno de nosotros. Algunos de los chicos lo escucharon”.

Por supuesto, el hecho denunciado compone una flagrante violación de la división de poderes establecida por el carácter de “República” de la Argentina, al tratarse de una evidente intromisión del Poder Ejecutivo Nacional sobre la Justicia, que debe velar por la correcta e imparcial resolución de conflictos como el que mantiene todavía a 16 personas privadas de su libertad y apresadas por cargos como “Sedición”, tan solo por haberse manifestado en contra de la “Ley Bases” del Gobierno durante su discusión en el Senado.

Fuente: https://www.diagonales.com/