Caputo admite que su única alternativa para levantar el cepo es recurrir al FMI

El ministro de Economía, Luis Caputo, ató el levantamiento de las trabas al acceso al dólar a la llegada de fondos frescos del Fondo Monetario. El comentario sorprendió dado que el FMI ya afirmó que el plan actual se mantendrá vigente hasta su conclusión, en diciembre.

Ante un auditorio de empresarios y analistas, Caputo dijo en el mediodía de este martes que una vez que el directorio del Fondo apruebe la octava revisión del acuerdo, negociará un nuevo programa que, de cualquier manera, “no es tan nuevo” porque viene conversándolo desde agosto de 2023.

Las balbuceantes explicaciones de Caputo tuvieron un inmediato eco en los mercados financieros: el índice S&P Merval pasó de perder 0,6% a un derrumbe del 2% en cuestión de dos horas de ventas masivas de acciones. Una reacción similar de observó con los bonos de la deuda nacional, tanto en pesos como en dólares.

Al tender la mano hacia el Fondo Monetario, el ministro admite que en el horizonte no hay opciones de desembolsos de dólares frescos ni de bancos privados ni de organismos estatales de algún país. La realidad indica que tampoco los hay de organismos multilaterales, como el FMI.

Todavía se recuerda cuando Javier Milei, en una entrevista televisiva durante la campaña electoral, aseguró que tenía asegurados U$S 15.000 millones de inversores que no quiso identificar para levantar el cepo. «¿Querés que te muestre el celular?», le retrucó al entrevistador que se mostraba escéptico.

Detalles

Respecto de las declaraciones de Caputo, desde la semana pasada se conocía que el directorio del FMI tratará el caso argentino el próximo jueves. Tiempo observó que no estaba en duda la aprobación de la revisión sino que el problema estaba en el largo lapso que transcurrió desde que los técnicos del Fondo dieron su ok a los números de la economía argentina, el 13 de mayo pasado.

Pero Caputo expresó en su discurso de este martes que se trataba de un “proceso de reevaluación”, concepto que no figura en ninguna parte del comunicado del 13 de mayo y firmado por Luis Cubeddu, subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental, y Ashvin Ahuja, jefe de la Misión para Argentina.

Tras ese señalamiento, Caputo hizo un nuevo aporte a la confusión al señalar que “a partir de ahí” comenzará a “negociar con ellos un nuevo programa”, pero que no será “algo nuevo” porque él personalmente viene conversando con el organismo “desde agosto” de 2023.

De esa época se recuerda la aparición del libro de Alejandro Werner, “La Argentina en el Fondo” y sus comentarios en una serie de entrevistas, en las que aseguraba que en mayo de 2018, Caputo, entonces ministro de Finanzas, recomendó a Mauricio Macri que recurriera al Fondo Monetario para recibir dólares rápidamente y responder a la corrida contra el peso que sacudía al país desde fines de abril de ese año.

Werner, que en ese entonces era jefe del Hemisferio Occidental, agregó que Caputo era apenas un trader, un mesadinerista sin conocimientos de macroeconomía.

No hay plata

En su exposición, Caputo aseguró que el objetivo del gobierno de Javier Milei es abrir esa negociación e incluir en ella un desembolso de “nueva plata” para acelerar la salida del cepo.

“Probablemente, va a llevar algo de tiempo y no lo anunciamos ahora porque primero hay que acordarlo con el Fondo. Vamos a tratar que con ese nuevo programa llegue nueva plata”, dijo. Caputo repitió un señalamiento que hizo la semana pasada en un encuentro de finanzas, en el sentido de que hay cuatro condiciones que se deben cumplir para poder levantar las restricciones cambiarias: equilibrio fiscal, solución a las deudas comerciales con el exterior, mejorar el ingreso de dólares y tener una relación razonable entre reservas del BCRA y sus pasivos remunerados.

El ministro admitió que “todavía no estamos ahí”, y confirmó que la única premisa “que se cumple más razonablemente es el equilibrio fiscal”.

Con la aprobación de la octava revisión, el FMI liberará unos U$S800 millones. A lo largo de 2024, la Argentina recibirá del fondo U$S 6528 millones y le pagará U$S 7980, con lo que la relación será negativa en U$S 1452 millones.

Luego de su exposición, Caputo debió salir a aclarar con un posteo en la red social X: “Ante los infundados rumores, aclaramos con Santiago Bausili, que en caso que se apruebe la ley Bases, la baja del impuesto país NO viene asociada a ninguna devaluación. Tampoco se tocará el 80/20 actual ni el crawling de 2 pct”.

