Luz y gas: bajan los topes de consumo con subsidio y se esperan fuertes aumentos en las tarifas

El Gobierno dio a conocer este miércoles cómo será la quita de subsidios de las tarifas de luz y gas que comenzará a partir de junio y se extenderá hasta el 30 de noviembre, hasta que se implemente el nuevo esquema de subsidios focalizados.

A través de cuatro resoluciones publicadas en el Boletín Oficial (90, 91, 92 y 93/2024) la Secretaría de Energía bajó los topes de consumo subsidiado de luz y gas que tendrán los usuarios residenciales de ingresos bajos (N2) y medios (N3), por lo que se esperan fuertes aumentos en las boletas.

«Se efectiviza así el inicio del proceso para pasar de un régimen de subsidios generalizados a uno focalizado, en el cual el usuario puede conocer el costo del kwh de energía eléctrica y m3 de gas natural que es idéntico para todos, y la asistencia que le brinda el Estado Nacional a los usuarios según su capacidad de pago y que alcanza hasta un límite de consumo limitado mediante el reconocimiento de un pago menor (bonificación)”, explicó Energía.

Boletas de luz: cómo quedarán con el aumento y la quita de subsidios

A través de la Resolución 92/2024, Energía aumentó el Precio Estacional de la Energía (PEST) a $57.214 por megawatt hora (MWh) para todos los usuarios residenciales. Este valor regirá desde mayo a octubre.

Los usuarios de ingresos altos (N1) pagarán el 100% del costo de la electricidad. Mientras que los de ingresos bajos (N2) y los de ingresos medios (N3) tendrán una bonificación del 71,9% y del 55,9% sobre ese precio en la factura, respectivamente.

Según estimó la Secretaría de Energía, los incrementos para un consumo promedio residencial de 260 KWh serán:

Ingresos altos (N1): aumentará un 23%, de $24.710 a $30.355

Ingresos bajos (N2): tendrá una suba del 100%, de $6295 a $12.545

Ingresos medios (N3): tendrán subas del 156%, de $6585 a $16.850.

Asimismo, en la Resolución 90/2024 se establece una baja de los topes de consumo con subsidio para los usuarios de ingresos medios y bajos.

De este modo, los usuarios de Nivel 2 (ingresos bajos) tendrán un límite de consumo base (subsidiado) de 350 kWh/mes.

En tanto que los usuarios de Nivel 3 (ingresos medios), el límite del consumo base se fija en 250 kWh/mes, hasta ahora era de 400 kWh/mes.

Cómo impactarán los aumentos y la quita de subsidios en la tarifa del gas

En la Resolución 91/2024 también se estableció que el precio del PIST — el costo del gas que consumen los usuarios— será de entre mayo y octubre de us$ 4 por millón de BTU.

Los usuarios N1 (ingresos altos ) pagarán ese precio, porque no tienen subsidios. Mientras que los usuarios N2 (ingresos bajos) tendrán una bonificación del 64% sobre los us$ 4 por millón de BTU. Como hasta abril pagaban us$ 0,8 por millón de BTU, ahora pagarán casi el doble.

En tanto que los usuarios de ingresos medios (N3) tendrán una bonificación del 55% sobre el PIST. Así, pagarán casi us$ 2 por millón de BTU (hasta abril pagaban us$1,1 por millón de BTU), por lo que tendrán una suba del 81%.

Además, se unifican los topes de consumo subsidiado para los usuarios de ingresos bajos y medios. Ambas categorías tendrán ahora el tope de N3, cuando se excedan de ese límite pagarán el resto sin subvención.

Según Energía, el valor promedio de las facturas finales de gas quedaría así:

Usuario N1 (ingresos altos): para un consumo promedio de 149 m3 mensuales la boleta pasará de $25.756 a $28.142. Es decir, tendrá un aumento del 9%

Usuario N2 (ingresos bajos): para un consumo promedio de 159 m3 por mes, pasará de $15.638 a $20.797, lo que implica una suba del 33% en la factura.

Usuario un N3 (ingresos medios): con un consumo promedio de 171 m3, la boleta pasará de $24.465 a $26.865. Aumentará un 10%.

