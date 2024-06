Preocupación por la baja ocupación turística en Bariloche

El presidente de la Cámara de Turismo de Bariloche, Néstor Denoya, advirtió sobre una preocupante baja en la ocupación turística de esa cuidad. Según declaró a Cadena 3, el nivel de ocupación para mayo no superó el 20%, y teme que esta situación se extienda a lo largo de la temporada.

Denoya expresó su inquietud por el impacto que está teniendo la recesión económica en el sector turístico. «Vamos a pasar el invierno, pero queremos alertar sobre la situación compleja que se está viviendo», afirmó.

Además, hizo un llamado al Gobierno nacional para que tome medidas preventivas y evite una crisis similar a la de los años 90. «Veo llegar la década del 90 con enorme preocupación. Temporadas muy cortitas, mucha gente viajando para afuera, la mayor parte del país no viajando porque no puede, paupérrima situación salarial, poca renovación de flota, poca renovación de hotelería… eso fue la década del 90», sostuvo, y amplió: «Yo veo que estamos yéndonos ahí; ojalá tengamos un golpe de timón y no entremos en ese lugar».

Por último, concluyó haciendo hincapié en su papel como dirigente: «A nosotros nos toca contarle a la gente qué es lo que está pasando y lo que está pasando es que estamos vacíos».

Fuente: https://www.cadena3.com/