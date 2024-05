Cortaron el suministro de GNC en Córdoba y Rosario hasta nuevo aviso

La noticia del corte en el suministro de Gas Natural Comprimido (GNC) impactó desde este martes a la noche en las provincias de Córdoba y Santa Fe, especialmente en las ciudades de Rosario y Córdoba capital.

La razón detrás de esta interrupción, tal cual se informó, está en desperfectos técnicos detectados en las plantas compresoras de Beazley (San Luis) y Chaján (Córdoba), operadas por la empresa Transportadora de Gas del Norte S.A. (TGN).

La información proporcionada por TGN indica que estos problemas técnicos están afectando la provisión normal del gasoducto centro oeste.

Ante esta situación, que se cataloga como un caso de «fuerza mayor», se ha tomado la decisión de restringir el consumo de GNC, tanto para las industrias como para los usuarios.

Un trabajador de una estación de servicio en la capital cordobesa comentó esta mañana a Cadena 3: «Vine y estaba todo cerrado desde anoche a las 9. Muchos taxistas están renegando, dando vueltas por todos lados, buscando quién vende el GNC».

El empleado confirmó que recibieron órdenes explícitas para no despachar GNC bajo ningún concepto. Incluso se ha puesto barreras físicas para evitar confusiones. «Anoche pusieron las vallas y dieron la orden de no despachar el GNC», aseguró.

El objetivo principal de esta medida extraordinaria es preservar la estabilidad del sistema en medio de las dificultades técnicas, según se expresa en el comunicado.

Es importante destacar que estas restricciones se implementan considerando el pico de consumo residencial, que se registra típicamente entre las 19 y las 22.

La intención es evitar mayores complicaciones y garantizar que el suministro de gas pueda seguir siendo confiable en las próximas horas.

Desde TGN, se afirmó que se están realizando esfuerzos para reparar los desperfectos en las plantas de manera diligente. Se espera que, una vez resueltos estos problemas técnicos, el suministro de GNC pueda restablecerse a la brevedad posible.

A nivel provincial en Santa Fe, la empresa distribuidora Litoral Gas S.A. confirmó la situación y se encuentra coordinando acciones para informar a los usuarios afectados y brindarles la asistencia necesaria durante este período de restricción.

La resolución para Córdoba es de Ecogas, la empresa encargada de la distribución del servicio de gas natural.

Enarsa no concretó compra de un cargamento de GNL por un error

Este fin de semana, la empresa estatal encargada de la importación de GNL (Enarsa) había confirmado la llegada de un cargamento de la empresa Petrobras a la terminal regasificadora de Escobar, en provincia de Buenos Aires, pero finalmente este martes por la noche se conoció que la transacción no se pudo concretar.

Según informa el portal EconoJournal, el problema estuvo en que Enarsa no pudo documentar la transferencia de US$ 22 millones a una cuenta en el exterior de Petrobras. De esta forma, la empresa brasileña no autorizó la descarga del cargamento.

Se trata del buque metanero Cool Rider que contiene 44 millones de metros cúbicos de gas importado, que arribó este martes al mediodía.

La agudización de los problemas de suministro obligó al Enargas, el ente regulador del sector, a convocar este martes a un comité de emergencia integrado por productores, transportistas y distribuidores para cortarle el gas a las mayores 200 industrias del país, entre las que figuran petroquímicas, petroleras, cerealeras, caleras y empresas agroindustriales.

