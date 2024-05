Alerta amarilla por frío extremo: 9 provincias afectadas

La ola polar se vuelve a sentir con fuerza en el inicio de esta semana. Este lunes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó la alerta por frío extremo para 9 provincias.

Se trata de una advertencia de nivel amarilla que rige en regiones de Córdoba, San Luis, Santiago del Estero, Chaco, Jujuy, La Rioja, San Juan, Mendoza y Santa Cruz.

El alerta de nivel amarilla establece un efecto leve a moderado en la salud, de acuerdo al sistema del SMN.

Implica que, en este caso, las bajas temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Recomendaciones del Ministerio de Salud ante el frío extremo

-Evitar exponerse por tiempo prolongado al frío en exteriores. De salir, abrigarse con muchas capas de ropa liviana.

-Generar más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).

-Mantener la casa calefaccionada de forma segura.

-Evitar los cambios bruscos de temperatura, ya que pueden provocar enfermedades del sistema respiratorio.

-Tomar mucho líquido y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.

-En caso de verse afectado por el frío, no automedicarse, consultar con un médico o dirigirse al centro de salud más cercano.

-De tener medicación recetada mantener el plan de acción actualizado.

-No fumar en ambientes cerrados.

-Prestar especial atención a los niños y niñas, a las personas mayores y aquellas con enfermedades crónicas.

