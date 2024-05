Diana Mondino deberá dar explicaciones en el Senado sobre la crisis diplomática con España

La canciller irá el próximo martes a la Cámara Alta para dar explicaciones y responder preguntas sobre la crisis diplomática con España desatada por los agravios que profirió el presidente Javier Milei contra su par español, Pedro Sánchez, y su esposa Begoña Gómez, en un acto del Vox en Madrid.

Lejos de bajar el tono al conflicto, Milei regresó a la Argentina, se negó a pedir disculpas y siguió atacando e insultando públicamente a Sánchez. Por ese motivo, España decidió retirar definitivamente a su embajadora en Argentina.

A pesar de ello, desde el Gobierno insisten que el conflicto es un problema personal entre dos personas, Javier Milei y Pedro Sánchez, como si no se tratara de dos jefes de Estado.

“Esto es una anécdota, no afecta la relación”, aseguró Mondino en el 41° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas. «La relación personal entre los líderes de un país no puede afectar a la sociedad o comunidad. Es un tema interno político y desde el punto de vista de las relaciones exteriores no debería afectar en los próximos 20 o 30 años», afirmó.

Sin embargo, el intento por minimizar la crisis diplomática no convenció a los senadores. «Se informa que la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto se reunirá el día martes 28 de mayo a las 16:00, en el salón Arturo Illia. Asistirá la Canciller Diana Elena Mondino a fin de exponer sobre los lineamientos de la política exterior argentina», informaron desde la Cámara Alta.

Además, los legisladores aprovecharán la instancia para hacer preguntas no solo sobre de la relación con España sino también respecto de los conflictos con los dos primeros socios comerciales de Argentina, Brasil y China, y el alineamiento internacional con Estados Unidos e Israel.

