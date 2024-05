Crisis diplomática con España: Milei no retrocede y España analiza declararlo “persona non grata”

La Casa Rosada se esfuerza por hacer creer que la crisis diplomática que enfrenta a los gobiernos de la Argentina y España “es una anécdota”, pero lo cierto es que mientras el presidente Javier Milei no retrocede en sus agravios contra su homólogo europeo y su familia, la gestión de Pedro Sánchez analiza declararlo “persona non grata” para trabar el viaje que tiene pautado en junio para -de nuevo- reunirse con dirigentes de la ultraderecha local. Intempestivo, el líder de La Libertad Avanza desafía a su par: “Veremos hasta dónde le llega el totalitarismo en sangre”.

Todo indica que el parche que intentó aplicar la canciller Diana Mondino este martes al referirse al candente contrapunto entre Buenos Aires y Madrid apenas surtió los efectos deseados. “Es un tema que me sorprendió porque no creo que haya sido un agravio a España. Esto es una anécdota, no afecta la relación”, esbozó en el 41° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). La realidad parece desmentirla: en las últimas horas, el gobierno ibérico dispuso la retirada de su embajadora María Jesús Alonso Giménez de la Argentina. Primer aviso.

El segundo podría llegar en los próximos días: según trascendió, la gestión de Sánchez evalúa declarar a Milei “persona non grata” si no expresa sus disculpas públicas por las declaraciones realizadas contra él y su esposa. La medida le impediría al presidente argentino ingresar al territorio español en junio, mes para el que ya confirmó asistencia de cara a una nueva cumbre de la ultraderecha. Esa sería una de las consecuencias; la otra, de mucha mayor gravedad que la cancelación de un viaje partidario, sería la virtual quiebra del vínculo bilateral entre los países.

Las especulaciones sobre el posible dictamen en Madrid fueron implícitamente ratificadas por el canciller local José Manuel Albares, que anunció que el país evalúa “una gama de medidas” a adoptar. Sin perjuicio de ello, Milei solo duplicó la apuesta y le contestó sin temor al gobierno europeo. “Aviso, yo viajaré a recibir el Premio Juan de Mariana. Veremos si su gran complejo de inferioridad le permite que los liberales españoles puedan galardonar en persona. Veremos hasta dónde le llega el totalitarismo en sangre… ¡Viva la libertad, carajo!”, respondió el jefe de Estado en redes sociales.

Fuente https://www.diagonales.com/