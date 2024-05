La Provincia anunció medidas para el campo. Además congeló el inmobiliario rural

El Gobierno bonaerense encabezado por Axel Kicillof tomó la determinación de no aplicar actualizaciones a la segunda cuota del impuesto Inmobiliario Rural, manteniendo así su valor en línea con la cuota precedente. Según lo informado por las autoridades provinciales, la segunda cuota del impuesto no se verá afectada por la actualización contemplada en la legislación impositiva mayoritariamente votada. El propósito principal es respaldar el esfuerzo de los productores, especialmente aquellos de escala mediana y pequeña.

No obstante, desde el Gobierno provincial han afirmado que los incrementos no excedieron los límites establecidos por la Legislatura y que no se detectaron errores en los cálculos impositivos. Kicillof reafirmó el compromiso del Gobierno con el sector agropecuario, enfatizando la voluntad de sostener la actividad productiva mediante un diálogo continuo.

Medidas:

Créditos para la Producción de Trigo: A través del Banco Provincia, se pondrán a disposición del sector agropecuario $100 mil millones destinados a la producción de trigo. Dos instrumentos financieros serán utilizados para este fin: Procampo Digital, que ofrecerá financiamiento para la adquisición de insumos agrícolas, facilitando préstamos para MIPyMES y Línea Siembra, a través de la cual los productores accederán a un monto máximo por hectárea para el cultivo de trigo, con condiciones financieras favorables.

Otros Beneficios Financieros

Además de los créditos para la producción de trigo, se anunciaron otros programas financieros como Tarjeta Procampo que permitirá acceder a financiamiento para la compra de semillas y otros insumos en comercios adheridos; Línea Expoagro: destinada a la inversión y adquisición de maquinaria, con tasas desde el 24,5% y hasta 48 meses de plazo y Línea Inversión y Procampo Digital que ofrecerán financiamiento específico para el sector ganadero.

Fuente: https://www.noticiasagropecuarias.com/