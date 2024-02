Los docentes avisan que si no hay paritarias las clases no comenzarán

Los gremios docentes esperan un llamado del gobierno nacional para negociar los salarios del sector y manifestaron su preocupación por la demora a la convocatoria, que debe ser formulada por la Secretaría de Educación. A tal punto que no descartan llamar a un paro nacional y no comenzar el ciclo lectivo 2024 si el llamado no se produce.

Un comunicado de la Unión de Docentes Argentinos (UDA) destacó que “si los sindicatos docentes no somos convocados a negociar, es el gobierno el que pone en riesgo el inicio del ciclo lectivo. A pocos días de iniciarse el mismo aún no tenemos novedad alguna por parte de los funcionarios”.

Actualmente el salario mínimo es de $250.000, la mitad de la cifra que calcula el Indec para no caer en la pobreza.

Según los gremios, la respuesta de Carlos Torrendell, el secretario del área, fue que espera instrucciones del Ministerio de Economía para negociar la paritaria nacional, que sirve de referencia al resto de los distritos.

En ese marco, el inicio de las clases (el 26 de febrero en la ciudad de Buenos Aires y el 1º de marzo en la provincia) no está garantizado.

Por su parte CTERA también se encuentra en estado de alerta y movilización «ante los ataques a la educación pública» y ayer le reclamó al Gobierno que envíe los recursos para garantizar las políticas públicas educativas.

«Resaltamos con preocupación la pérdida del poder adquisitivo de las y los docentes en actividad y de nuestras y nuestros jubilados, ocasionadas por el aumento desmesurado de la inflación y los tarifazos», plantearon.

