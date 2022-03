“Hic meus locus pugnare est hinc non me removebunt” Mates y Noticias

“Este es mi lugar de combate, y de aquí no me moveré”. La frase en latín que iluminaba el escritorio de Haroldo Conti era una declaración de principios. Sin embargo, lo que el escritor chacabuquense no sabía era cómo estas mismas palabras serían capaces de representar a aquellos coterráneos víctimas del mismo cruel destino.

José Cassino, Jorge Dimattia, Marta Mónica Claverie, Eduardo Cagnola, María del Carmen Pregal, Roberto Carnaghi, Liliana Ross y Haroldo Conti se encuentran unidos por una misma lucha, una que alimentada por su espíritu solidario e impulsada con sus acciones, buscaba transformar la realidad de los menos favorecidos. Ya sea desde el trabajo barrial, la militancia estudiantil o el activismo político, todos ellos decidieron enfrentarse a aquello que pensaban que estaba mal, contra lo que creyeron que era injusto.

Este 24 de marzo de 2022, se conmemora un nuevo Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y es en esta ocasión que como sindicato queremos homenajearlos puesto que es nuestra meta continuar los ideales que nos han sido heredados por aquellos hombres y mujeres desaparecidos. Ideales de trabajo, solidaridad y justicia social. Desde el Sindicato de Luz y Fuerza Mercedes seccional Chacabuco, sostenemos que hoy y siempre, su recuerdo se mantendrá en cada uno de los argentinos y los chacabuquenses. Hoy su lugar de combate es la memoria y allí permanecerán inamovibles.

Presentes hoy y siempre

Frente a la sede del Sindicato de Luz y Fuerza Mercedes, seccional Chacabuco, se encuentra esta intervención piramidal que recuerda a los ocho desaparecidos de nuestra ciudad. El código QR permite el acceso a las semblanzas de cada uno de ellos.

Roberto Carnaghi: Nació en Chacabuco el 13 de diciembre de 1953. Era estudiante universitario, integraba el Centro de Estudiantes Universitarios de Chacabuco en La Plata (CEUCH), militaba en la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y trabajaba de empleado en una empresa. Residió en La Plata junto a su esposa y compañera de militancia, María del Carmen Pregal. En el mes de junio de 1978, días cercanos a la final del mundial de fútbol, su esposa se comunicó con su hermana de Bs. As., confirmándole una próxima visita de los dos. Nunca llegaron a este encuentro y se interrumpieron todas las comunicaciones. Por lo tanto, se deduce que fueron secuestrados en esa fecha. En ese entonces Roberto, con 24 años, estaba próximo a concluir su carrera en Ciencias Económicas de la UNLP. Hasta el día de hoy, continúa desaparecido.

María del Carmen Pregal: Nació en Chacabuco el 6 de mayo de 1957. Trabajaba en la Capital Federal y militaba en la Juventud Peronista. Hasta la primavera de 1977, residió en La Plata junto a su esposo y compañero de militancia, Roberto Carnaghi. En el mes de junio de 1978, días cercanos a la final del

mundial de fútbol, se comunicó con su hermana de Bs.As. confirmándole una próxima visita de los dos. Nunca llegaron a este encuentro y se interrumpieron todas las comunicaciones. Por lo tanto, se deduce que fueron secuestrados en esa fecha. Tenía 21 años. Hasta el día de hoy continúa desaparecida.

Eduardo Alberto Cagnola: Nació en Chacabuco el 12 de diciembre de 1954. Estudió la carrera de Derecho en La Plata, participó en las actividades del CEUCH (Centro de Estudiantes Universitarios de

Chacabuco) y militó en la Juventud Peronista. Cuando comenzó la dictadura cívico militar en 1976, vivía junto a su pareja Liliana Pereyra, en Mar del Plata, donde trabajaba en una planta envasadora de pescados. El 5 de octubre de 1977, al regresar de su trabajo, fue secuestrado junto a su compañera por un grupo identificado como miembros de la Policía. Estuvieron secuestrados en la Base Buzos Tácticos perteneciente a la Armada Argentina. En ese momento, Liliana estaba embarazada de cinco meses. Se comprobó después que dio a luz a un niño en la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada). En 1985, el cuerpo de Liliana fue exhumado e identificado por EAAF en el Cementerio de Mar del Plata. Luego de dos décadas de búsqueda de las familias junto a Abuelas de Plaza de Mayo, en el año 2008, Federico, el hijo de la pareja fue encontrado (tras un análisis de ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos). Eduardo continúa desaparecido.

Liliana Irma Ross: Nació en Chacabuco el 14 de septiembre de 1955. En 1976, tenía 21 años y vivía en La Plata junto a su esposo, Adalberto Rossetti. Estudiaba la carrera de Visitadora de Higiene y Asistencia Social, en la UNLP y militaba en la Juventud Universitaria Peronista(JUP). El 10 de diciembre de ese mismo año fue detenida en las calles 37 y 11 de La Plata. En el momento de su secuestro y desaparición forzada, estaba embarazada de cuatro meses. Por testimonios de sobrevivientes se supo que estuvo secuestrada en el centro clandestino de la Sede de los Cuerpos de Infantería y Caballería de la policía provincial

en La Plata (calles 1 y 60). En el año 2011, en el marco de la Iniciativa Latinoamericana por la Identificación de Personas Desaparecidas, que lleva adelante el Equipo Argentino de Antropología Forense, se determinó que los restos inhumados como NN el 2 de febrero de 1977 en el cementerio de San Martín (pcia. de Bs. As.) pertenecían a Liliana. Con su identificación se supo que su embarazo no llegó a término, ya que al momento de su asesinato estaba embarazada de cinco meses y medio. Sus restos fueron restituidos a su familia y se encuentran en nuestro cementerio local.

Haroldo Conti: Nació en Chacabuco el 25 de mayo de 1925. Además de uno de los mayores escritores argentinos, fue periodista, piloto de avión, seminarista, navegante, nadador de aguas abiertas, guionista de cine y docente. Militó en el PRT (Partido Revolucionario del Pueblo) y en el FAS (Frente Antiimperialista por el Socialismo). Haroldo tuvo, desde su infancia, un particular interés por las historias de vidas

anónimas y por los relatos de aventuras pueblerinas y, en muchos de sus textos homenajea a nuestro pueblo. Su obra literaria se despliega en quince años de gran intensidad y reconocimiento. Su labor se vio interrumpida pocos días antes de cumplir 51 años. La madrugada del 5 de mayo de 1976, en plena dictadura cívico-militar, un grupo de tareas lo secuestró de su hogar en la Ciudad de Buenos Aires delante de su segunda esposa y el hijo de ambos. Diversos testigos en los juicios declararon haberlo visto torturado en el centro clandestino El Vesubio. En el año 2014, en la sentencia en Bs. As. del Juicio «Causa

Vesubio II» (donde estuvo incluido el caso de Haroldo), los imputados fueron declarados culpables y condenados. Aún permanece desaparecido.

Marta Mónica Claverie: Nació el 31 de agosto de 1953 en la localidad de Castilla, partido de Chacabuco. Formó pareja con Armando Rodríguez, con quien tuvo dos hijas, Clarisa y Mariana. Ambos militaban en la organización Montoneros. El 19 de enero de 1977 fue secuestrada cuando salía de su casa en el partido de Morón, provincia de Buenos Aires. Tras su desaparición forzada, sus hijas de 9 meses y 2 años

quedaron al cuidado de la abuela materna. Su marido debió exiliarse. En el año 2009, en el marco de la Iniciativa Latinoamericana por la Identificación de Personas Desaparecidas que lleva adelante el Equipo Argentino de Antropología Forense, se determinó que los restos inhumados en 1977 como NN en una fosa común en el cementerio de Lomas de Zamora pertenecían a Marta Mónica. Sus restos fueron restituidos a su familia y desde ese año descansan en el cementerio de Castilla, su pueblo.

José Alberto Cassino: Nació en Chacabuco el 27 de abril de 1954. Vivía en La Plata junto a su esposa, Clarisa García. Estudiaba Bioquímica en la Universidad Nacional de La Plata, era presidente del CEUCH

(Centro de Estudiantes Universitarios de Chacabuco) y adhería a los ideales de la Juventud Peronista.

Fue secuestrado el 3 de enero de 1977 en su casa, en el barrio de Tolosa, La Plata. Pepe y Clarisa fueron sacados del lugar a bordo de autos diferentes y se supo, por testimonios de sobrevivientes, que fueron llevados a los centros clandestinos «el Pozo de Arana», la Brigada de Investigaciones y la Comisaría 5ta de La Plata. En el momento de su detención-desaparición, él tenía 22 años. En el 2012, en la sentencia en La Plata del juicio «Circuito Camps I», donde estuvo incluido el caso de José, los imputados fueron declarados culpables y condenados. De esta manera, una parte de la justicia llegó a su familia. En el año 2013, en el marco de la Iniciativa Latinoamericana por la Identificación de Personas Desaparecidas que lleva adelante el Equipo Argentino de Antropología Forense, se determinó que los restos inhumados como un NN en una fosa común, en un predio contiguo al cementerio de Avellaneda (pcia. de Bs. As.) pertenecían a José. Sus restos fueron restituidos a su familia y se encuentran en nuestro cementerio local. Clarisa, su esposa, continúa desaparecida.

Jorge Horacio Dimattia: Jorge nació el 18 de agosto de 1954 en Capital y vivió, desde su infancia, en Chacabuco. A comienzos de 1977 residía en La Plata, donde estudiaba la carrera de Veterinaria en la Universidad Nacional de La Plata y militaba en el Movimiento Peronista Revolucionario (MRP). El 11 de enero de ese año se produjo su detención-desaparición, mientras se encontraba en el departamento de un amigo ubicado a sólo dos cuadras de la Gobernación provincial. El secuestro se llevó a cabo a plena luz del día y fue realizado por miembros de las fuerzas de seguridad. Numerosos vecinos observaron y fueron testigos del hecho. Por testimonios de sobrevivientes se supo que estuvo secuestrado en el centro clandestino de detención conocido como «Pozo de Arana» de La Plata. Jorge tenía, en el momento de su secuestro, 22 años. Jorge continúa desaparecido.

Agradecimiento: Le agradecemos a la Comisión Memoria y Justicia Chacabuco por compartir la

información y las fotos de los compañeros desaparecidos. Su constante trabajo de

difusión es clave para la construcción de una memoria colectiva.