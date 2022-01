Juntos salió a contestar la carta de CFK Mates y Noticias

Tras la carta lanzada por Cristina Fernández de Kirchner donde deja fuertes críticas al endeudamiento generado durante el gobierno de Cambiemos, desde el macrismo decidieron recoger el guante y devolver los señalamientos sobre las finanzas de la era kirchnerista.

“Lo que nunca se va acabar es lo que nos pasó -y nos pasa- por la pandemia macrista, cuando en el año 2018 Macri trajo al FMI de vuelta a la Argentina”, fue una de las frases más resonantes de la carta publicada por CFK, quien hizo fuerte hincapié sobre la fuga de capitales durante el gobierno de Mauricio Macri.

“Le dieron (a Macri) un préstamo excepcional de 57.000 millones de dólares para salvarle el gobierno y ayudarlo a ganar las elecciones. No sólo no ganó las elecciones, sino que además no se sabe dónde están esos dólares. ¿Alguien los vio?”, expresó la Vicepresidenta en su escrito.

En tanto, en las últimas horas, desde la oposición decidieron salir a contestar la carta y realizaron su propia lectura del proceso que llevó al actual escenario de endeudamiento. Fue el mismísimo Mauricio Macri quien vía redes sociales decidió compartir un comentario de su ex ministro de Economía, Alfonso Prat Gay.

“CFK saqueó el BCRA; robó ahorros en AFJPs y años de coparticipación a las provincias; fundió al Estado nacional transformando el superávit en déficit y aumentando la deuda en US$129 mil millones. Pero resulta que la culpa es del que intentó ordenar ese descalabro”, indicó Prat Gay en la apertura de un hilo de twitter donde realizó un análisis comparativo de las deudas legadas en cada gobierno desde el kirchnerismo hasta esta parte.

“Dejaron vencimientos de deuda equivalentes a un FMI por año cuando se fueron y ahora que volvieron baten su propio récord de deuda y de abuso del BCRA. Basta de victimizarse: háganse cargo de una vez del entuerto en el que metieron y siguen metiendo a la Argentina!!”, añadió.

Quien también se sumó a las críticas fue el diputado Martín Tetaz, con su propio análisis del proceso de endeudamiento desde los primeros años del kirchnerismo a esta parte. En ese marco, también dirigió sus acusaciones a Cristina Fernández de Kirchner, a quien definió como “la principal responsable del proceso de endeudamiento argentino”.

“Es la que causó el déficit y lo multiplicó, empezando la escalada de la deuda, porque sin déficit no hay deuda. El deficit es la causa de la deuda; si CFK hubiera entregado como recibió, no tendríamos FMI”, sostuvo Tetaz.

