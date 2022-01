Publicación solicitada. Cupo de emergencia para castrar animales en celo Mates y Noticias

En promedio, para castrar a un animal Bromatología tarda 3 meses. El período entre que se saca el turno y se realiza la intervención es muy largo y en algunos casos jamás se llama al vecino. Esto se vuelve mucho más grave si el animal en cuestión está en celo.

Hace meses que los vecinos vienen exigiendo un servicio de calidad, el Municipio a cargo de Aiola, Bromatología a cargo de Campagnon y los Concejales no dan ningún tipo de solución y profundizan el problema. Si bien han asumido que faltan castraciones: realizan 2000 anuales (según el ex funcionario Ramundo), mientras que de acuerdo al Plan de Equilibrio Poblacional que presentamos son necesarias 6000. Ramundo y Campagnon reconocieron en un zoom “que no pueden hacer que los veterinarios castren más”. También ha habido casos de mal manejo en las intervenciones produciendo muerte de animales o daños en su salud.

Tanto tiempo de espera hace que la gente no castre o quienes tienen el dinero realicen las intervenciones en el sistema privado. Pero quedan por fuera los perros y gatos callejeros o comunitarios, los de los vecinos que no cuentan con medios económicos y sobre todo los animales en celo. Estos deberían ser castrados de manera inmediata para evitar el nacimiento de cachorros que pasarán a tener una vida de sufrimiento. Es decir, el Municipio solo pone excusas, no toma medidas, fomentando así el sufrimiento animal, el abandono, y aumentando los accidentes y mordeduras. El Municipio está incumpliendo la ley provincial N°13.879 del 2008. Su responsabilidad es total si pensamos que le estamos acercando las soluciones probadas exitosamente en otros municipios y no quieren tomarlas. También vale destacar que cuentan con personal suficiente, tienen el presupuesto las instalaciones, se les ofreció asesoramiento gratuito, solo falta solo la voluntad política de Victor Aiola.

La propuesta que plantean los grupos de vecinos amantes de los animales, es que se apruebe la ordenanza, expediente N° 18.968, presentada y cajoneada por Juntos en el Concejo, que se aplique el Plan de Equilibrio Poblacional que ha demostrado tener éxito. Y para este caso en particular es necesario un Cupo de Emergencia para que cualquier vecino que encuentre o tenga un animal en celo sea castrado de inmediato. Quizás esa sea la única chance de realizar la intervención. Un cupo diario donde cualquiera que llame tenga acceso y se pueda resolver esta situación rápidamente.

Aiola, Campagnon y Concejales de Juntos, exigimos medidas reales y no excusas.

Aprobación inmediata de la Ordenanza de los Animales.

Aplicación del Plan de Equilibrio Poblacional.

Cupo de Emergencia para animales en celo.

25 castraciones diarias, 6000 anuales.

Emisor responsable: Castraciones Gratuitas y Masivas Chacabuco