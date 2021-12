«Kulfas se está pegando un tiro en el pie» Mates y Noticias

El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés “Cuervo” Larroque, cruzó al ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, por la interna que se ha desatado en el gabinete económico entre Kulfas y el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti.

“Se está pegando un tiro en el pie”, afirmó el secretario general de La Cámpora dejando en claro que existe una interna en el Frente de Todos.

En diálogo con radio AM 530, pidió no «titubear» y apoyar las medidas económicas, como el congelamiento y control de precios, de Feletti. «Cuando vemos el fenómeno precios, ahí lo tenemos a Roberto Feletti lidiando con esa situación. Hay que acompañarlo más, claramente», manifestó el ministro bonaerense.

Y agregó: «Creo que tenemos que terminar con estas situaciones en las que se toman medidas que parece que van hacia un lado y después no terminan de consolidarse».

«Tiene que haber una intervención clara del gobierno para que la recuperación no se la coman cuatro vivos. Si tomamos la medida, tenemos que avanzar. Si fue Roberto ahí para tomar el toro por las astas, me parece que tiene que haber un acompañamiento conjunto de todo el Gobierno», expresó Larroque que remarcó que «ahí no se puede titubear».

«Me parece que cuando jugamos a la interna le hacemos daño al Gobierno y a la gente», manifestó el funcionario de Kicillof.

«Un ministro tiene que apoyar a su funcionario. Más cuando estamos frente a una situación que el mismo ministro no pudo resolver durante todo este tiempo. Si el ministro no le había encontrado la vuelta, porque el área está bajo su responsabilidad. Quizás para él no era un área central. No creo que sea una buena señal que el ministro contradiga al responsable del área», lanzó.

«Creo que Kulfas se hace daño a sí mismo planteando esas cosas porque toda la gente está pendiente de esas cosas y está viendo con buenos ojos que hay un secretario de Comercio que se está ocupando y el ministro se termina pegando un tiro en el pie», señaló.

Fuente: https://www.diagonales.com/