Elecciones legislativas: Final incierto en el partido de Chacabuco Mates y Noticias

Terminado el plazo establecido para poder acudir a las urnas, en el partido de Chacabuco las elecciones legislativas se desarrollaron de manera normal, tranquila en una jornada con muy buen tiempo.

Minutos después de las 18:00, empezaron a aparecer los porcentajes de votantes. En la ciudad cabecera se espera que finalmente haya una participación de entre el 75 al 80% del padrón. En tanto, en la localidad de O´Higgins votaron 955 vecinos, lo que resulta un 77%. Por su parte, en la localidad de Rawson la asistencia a las urnas habría llegado al 83%.

En Rawson, O´Higgins y Castilla ganó Juntos

Tal como se preveía, y con datos extraoficiales, en las localidades del partido se impuso el oficialismo. Alejo Pérez ganó en Rawson obteniendo 797 votos(el 53,38%), mientras que Darío Golía alcanzó 575(38,51%). En el caso de O´Higgins la diferencia es mucho más abultada: Pérez de Juntos logró 601 sufragios contra 221 de Golía. Asimismo, Alejo Pérez fue el más votado en Castilla con 240 sufragios(51,97%) contra 183(39,96%) de Golía.

En Chacabuco

Una hora y media después del cierre de las mesas, el recuento de votos en la ciudad cabecera indicaba que Juntos y el Frente de Todos lograban un resultado muy parejo, lo que no daría proyecciones demasiado ventajosas para ninguna de las dos fuerzas. Contabilizado el 95% de los votos, el escrutinio no oficial indica que para saber el resultado final para esta jurisdicción habrá que esperar que se expida la Junta Electoral. Estos números preliminares no alcanzan para decir si será Juntos o el Frente de Todos el que tendrá mayoría en el Concejo Deliberante a partir del de diciembre