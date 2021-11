Carrió celebró los 20 años de la Coalición Cívica con duros mensajes Mates y Noticias

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, celebró los 20 años de la fundación de su partido acompañada, entre otros, por Mauricio Macri. Allí lanzó duras advertencias a sus socios del PRO y la UCR a quienes les pidió que elijan «caras decentes» al frente de las presidencias de los bloques en Diputados.

Carrió fue anfitriona en el acto por los 20 años de la fundación de su partido en La Picaza Polo Club, en la localidad de Open Door, en Luján. Como es de su costumbre, envió mensajes filosos a sus socios a quienes convocó a discutir «el contrato moral» porque la Argentina se enfrenta con un clima similar al de la crisis del 2001.

«No es un problema de prejuicios sino de prácticas. ¿Qué viene para Cambiemos? Si no ponemos caras decentes, experimentadas y sin demasiados antecedentes de todo tipo les va a estallar la figura en la cara de todos ustedes», dijo Carrió con Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich, sentados en primera fila escuchando.

«Yo no me callo más», lanzó Carrió según señalaron desde La Nación. Y completó: «Sepan lo que eligen en la presidencia de los bloques. Yo no me fui de un partido que tenía corruptos para venir a hablar con los hijos privilegiados de esos corruptos, que manejaron Medicina o la Franja de Ciencias Económicas con la mayor corrupción que se conoce en la historia».

Así se refirió a Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti, herederos políticos de Enrique ‘Coti’ Nosiglia, histórico enemigo político de Carrió.

«Tenemos que entender que lo importante en la vida no es la política, sino que es ser persona y saber amar las diferencias», continuó Carrió, y señaló a Macri: «¿De qué vale que le diga sí a todo al ex Presidente? ¿De qué sirve? ¿Qué relación de amistad hay así?».

La ex diputada nacional destacó «el poder de la franqueza, de la autenticidad y del afecto» como construcción del diálogo. «Este es el contrato moral. No se puede vivir en comunidades deshonestas, no se puede hablar en la mentira», remarcó.

Y agregó que «todas las instituciones de la civilización moderna se corrompieron. Pero ahora tenemos una oportunidad. Quiero que se entienda, que lo entienda la Argentina, la clase política, las empresas y los sindicatos; esto es experiencia histórica, teoría y filosofía política: o es un nuevo contrato moral o es un que se vayan todos».

Carrió resaltó “el triunfo atronador a lo largo y ancho de la nación” en las elecciones de medio término al tiempo que analizó el escenario actual del país: “Hoy por hoy somos una nación inviable. ¿Por qué? Porque el contrato moral que es la palabra habla con sinceridad es lo que genera confianza. Y la confianza es la nafta del desarrollo económico. Sin confianza no hay desarrollo económico”.

De igual modo advirtió: “Guarda que quieren crear el caos y viene de una propia fracción del Gobierno”. Y amplió: “¿Qué es lo que está haciendo Cristina? Crear la anarquía, hay olor a SIDE en las bombas Molotov».

Antes del final, hubo un momento de tensión cuando Carrió lanzó una crítica hacia Rodríguez Larreta por la estrategia electoral. En concreto, le reprochó al jefe de gobierno porteño no haber “cuidado” a Vidal y cuestionó la elección de Fernando Straface como jefe de campaña, al considerar que hizo una labor «espantosa». «No podés someter a una candidata a diez actos por día», le reprochó al alcalde. La situación se diluyó luego entre aplausos y una ovación a Rodríguez Larreta cuando «Lilita» lo calificó inmediatamente como el «mejor gestor de la Argentina».

La líder de la CC concluyó sus palabras aconsejando a los dirigentes mientras los invitados cantaban “vamos a volver” a los gritos: «Nosotros tenemos que mantener la institucionalidad; acordar con el FMI porque hay que honrar las deudas, base de la confianza interior y exterior de la Argentina; hay que establecer pautas, ser serios y responsables; que él (por Alberto Fernández) termine su gobierno. Sepamos estar a la altura de las circunstancias».

