Repoblar Italia: una oportunidad para los descendientes de italianos Mates y Noticias

Por Rubén Federico Vélez Bergami *

Andrea Pacia, representante de la asociación “Unione Italo Descendenti nel Mondo”, explica en una entrevista exclusiva los esfuerzos realizados en el apoyo y protección de los descendientes italianos mediante la promoción de su inserción en el país mediante un plan de repoblación

¿En qué área de actividad trabaja la asociación “Unione Italo Descendenti nel Mondo” y qué objetivos persigue?

La asociación tiene como objetivo tutelar a todos los descendientes e inmigrantes italianos. Abarca toda la materia, en 360 grados, esto es: ciudadanía, trabajo, inclusión en el territorio italiano, ayuda burocrática -porque no es fácil cambiar la vida de un país a otro-, por eso ayudamos mucho a los descendientes con nuestros voluntarios. Todo esto es nuestro trabajo dedicado a la comunidad de descendientes italianos e italianos.

¿Cuáles son los principales proyectos que llevan adelante?

El gran problema de Italia es que está envejecida, una nación que no es muy joven, necesitamos un recambio generacional del pueblo porque Italia está vieja. La idea principal es cómo invitar a nuestros descendientes, hablando con otras asociaciones como Casa Calabria, la idea que surge es que faltan condiciones para invitar a los descendientes, tales como trabajo, casa, integración, estudio, conversión de título universitario. Muchas personas han estudiado y tienen un título profesional como ingeniero, bioquímico, enfermero, médico, entre otras, pero es necesario convertir esos títulos en títulos italianos, lo cual es muy problemático. Entonces, ayudamos a la gente con esta burocracia, ayudamos para mejorar Italia y, sobre todo, ayudamos a nuestros descendientes.

Su proyecto de repoblamiento se concentra en Calabria. ¿Por qué sólo Calabria? ¿Hay posibilidades o intenciones de expandirlo?

En la provincia de Catanzaro hay un municipio pequeño, de 4.000 habitantes, que precisa de desarrollo turístico, una repoblación con gente nueva, joven, un cambio generacional. Italia, como ya he hablado, es un país viejo y necesitamos por lo tanto a nuestros descendientes para repoblar nuestros municipios. La idea es invitar a los descendientes a repoblar municipios pequeños, incluirlos con sus familias. El primer proyecto es en Maida, pero vamos a multiplicarlo a toda Italia. Ahora estamos dialogando con otros municipios que necesitan de ayuda para repoblar. Repoblamos en condición de ayuda con todo lo ya dicho: casa, trabajo, etcétera.

Muchos de estos descendientes no tienen la ciudadanía italiana y aquí en Italia no es reconocido italiano hasta que no termina con el proceso de ciudadanía y esto no es fácil. Se necesitan muchos certificados y otras cosas. Y los descendientes no saben muchas veces cómo trabaja la burocracia italiana, la ley es una sola pero pueden no saber cómo funciona administrativamente cada municipio. Nosotros estamos para ayudar a todos los descendientes a que se les reconozca un derecho de nacimiento, la ciudadanía es un derecho de nacimiento para todos los descendientes.

Hemos recibido muchos mails preguntando sobre la posibilidad de participar en este proyecto. Infelizmente, esto es un mérito pero vamos a multiplicar y expandir el proyecto para todas aquellas personas, jóvenes y familias que desean cambiar su futuro próximamente. Hablamos de días, un par de meses para poder replicar el proyecto a otros municipios italianos.

Existe en Argentina un problema grave con la ciudadanía italiana, específicamente en el proceso de tramitación y al momento de sacar un turno por el sistema online. Es un proceso muy lento y burocrático. ¿Ustedes dan una ayuda alternativa?

Muy lento. Es increíble. La dificultad es la prenota online. La ayuda que damos es gratuita en Italia con la posibilidad de obtener los papeles pronto. Pero si me preguntan si es gratuita la tramitación de los papeles, la respuesta es “no”, porque es un trabajo en el que intervienen abogados. Como organización ayudamos cuando la persona viene a Italia. Conozco bien el problema de los consulados. Muchos argentinos viajan a Italia porque el prenota online requiere un periodo muy largo. Otro gran problema es el costo. En Italia cuesta 16 euros. En Argentina cuesta 300 euros. Creo que esto es increíble. Hay que recordar que todo descendiente es un ciudadano italiano y no entiendo, sinceramente, esta diferencia entre un ciudadano italiano que está en Argentina y otro que está en Italia. El costo es enorme e increíble. No entiendo realmente esta diferencia, por qué un ciudadano argentino paga 300 euros. Por lo tanto, si usted viene a Italia, usted recibirá la ayuda en el proceso de ciudadanía italiana en el municipio italiano.

El tiempo de espera en Argentina es muy largo. ¿Cuánto exactamente? Dos años más el sistema de prenota online. La posibilidad de obtener la ciudadanía en Argentina, Brasil o Paraguay rápidamente no existe.

En Italia, en cambio, el proceso es muy rápido, dura seis meses…

Mucho menos, normalmente tarda 2 ó 3 meses. Pero hay que recordar que este proyecto es para descendientes que potencialmente vaya a repoblar el territorio. La ayuda que ofrecemos no es únicamente para sacar la ciudadanía. Es para aquellos que deciden vivir en Italia. Italia es la segunda patria de todos los descendientes italianos, tanto para argentinos como para brasileños, paraguayos y otros.

La ley italiana en este sentido es muy particular. Se diferencia de la ley española, que es muy restrictiva en cuanto al reconocimiento de ciudadanía.

Según la ley italiana, es italiano el hijo de un italiano. Es simplemente así. No existe límite de generación. Después de 1861, cuando Italia se vuelve independiente, se declara que todos los descendientes después de esa fecha son italianos. El único problema es aquellos descendientes por línea materna, es un pequeño problema pero se puede solucionar.

¿Dónde tiene su lugar físico su organización?

En Italia, tenemos una oficina en Verona, en la región de Véneto, aquí está la sede principal. Después en Calabria naturalmente porque el primer proyecto es allí. Y en América Latina, en Paraguay y Brasil. En Argentina estamos por abrir una sede en Rosario.

¿Es posible asociarse? ¿Cuáles son los beneficios?

Tenemos partners para organizar viajes, con el patronato, para obtener el permiso de soggiorno, todo trámite burocrático, tenemos abogados que brindan asistencia legal y asistencia para el trabajo. Hay muchos beneficios a la hora de asociarse (10 euros). También existe un curso de italiano básico para los asociados y si hay más de 10 personas organizamos curso de italiano avanzado nivel B1 pero con un pago adicional requerido. Toda asociación natural sin objetivos de lucro que realiza proyectos necesita de ayuda en general. La asociación trabaja para mejorar el estado de los descendientes. Es importante entonces que los descendientes crean en el trabajo de la asociación, es algo recíproco.

Fuente: https://comercioyjusticia.info/

(*) Licenciado en Relaciones Internacionales. Especialista en estudios chinos (sinología). Profesor adscripto, UNC. Miembro de OCI, área de relaciones internacionales, Universidad de Luján.