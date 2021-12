Reebok y las criptomonedas: una alianza que dará que hablar Chacabuco Noticias

“Todo lo sólido se desvanece en el aire”, dice la famosa frase que escribió el filósofo Marshall Berman en los 70’.

Lo que no se sabía en aquellos tiempos, era que lo físico iba a trascender de lo palpable; y que nuestras propiedades iban a discutir e interrumpir lo material. El universo de las criptomonedas y los NFTs han sido creados para combatir esa afirmación; o tal vez para redefinirla y posteriormente reafirmarla.

Son varias y diversas las empresas que buscan digitalizar no solo sus cuentas bancarias, sino también sus productos y las compañías de indumentaria y calzado deportivo no son la excepción. La búsqueda de captar usuarios que poseen criptomonedas ha comenzado no sólo en Reebok. Nike y Adidas han iniciado ese proceso de reclutamiento también.

Para contentar este proceso hay dos formas de llevarlo a cabo: las alianzas con los ‘cashbacks’, o los NFTs. Ambas las explicaremos a continuación.

Reebok ha confirmado una alianza con Lolli hace tan solo unos meses atrás. Lolli es una empresa especializada en ‘cashbacks’ de bitcoin. ¿Qué significa esto? Que al pagar productos con criptomonedas, no sólo te hacen descuentos, sino que te retribuyen algo en Bitcoin, por ejemplo.

Por ello, gracias a esta colaboración empresarial, uno podrá obtener prendas premiums de Reebok, y recibirá un 6% de vuelta en Bitcoin. Un porcentaje mucho más alto que el que ofrecía Nike con Plutus.

No es la primera vez que Reebok se adentra en el ecosistema cripto. A principios de año, Reebok lanzó una colección de 200 NTFs de edición limitada a la venta. Estos se vendieron entre 500 y 20.000 dólares. Un NFT o token no fungible, es un token criptográfico que representa algo único e irrepetible.

Esto significa que no son intercambiables. El arte NFT se ha vuelto una moneda de cambio habitual en el mundo digital los últimos años, y ya son varias las marcas que han apostado por esta herramienta. Estos zapatos digitales de edición limitada, llevados a cabo por diseñadores de retaguardia, son lo que cualquier empresa de calzado estaría buscando en el mercado hoy en día; y Reebok lo consiguió. Las posesiones en la nube se han vuelto un lujo tan buscado como impensado años atrás. Lo físico ya trascendió lo palpable.

Asimismo, aunque Nike se ha aliado con la cashback de Plutus, Gucci y Adidas también invirtieron en sus NTFs, nadie ha visto el camino más claro que Reebok. Hay todo un departamento destinado al análisis y exposición de tecnología cripto y digital. Así y todo, Reebok sigue haciendo de las suyas, no traiciona sus orígenes y sigue rompiendo sus propios récords de ventas año tras año. De manera tal, que continúa colocándose como una de las marcas deportivas tope de línea, y una de las compañías más influyentes del mundo