Se realizó el debate televisivo entre los candidatos bonaerenses Mates y Noticias

Los seis primeros candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires debatieron este miércoles 19 de octubre en el programa “A Dos voces” del canal Todo Noticias. Diego Santilli, de Juntos por el Cambio, Victoria Tolosa Paz, del Frente de Todos; José Luis Espert, de Avanza Libertad; Nicolás Del Caño, del Frente de Izquierda; Florencio Randazzo, de “Vamos con vos” y Cynthia Hotton, de “+Valores” contaron sus propuestas en materia de seguridad, educación, trabajo, calidad institucional, salud y justicia, a tres semanas de las elecciones generales del 14 de noviembre. Los principales cruces fueron protagonizados por los postulantes del FdT y de Juntos. Aquí, un repaso por los momentos más calientes.

Aunque con menor audiencia que el debate anterior, que promedió los 7 puntos de rating, con picos de 8, la transmisión conducida por Edgardo Alfano y Marcelo Bonelli volvió a mostrar que el debate interesa a la audiencia: hizo alrededor de 5 puntos constantes, ganando cómodo entre las señales informativas, con pico de 6,1 puntos a las 22.46.

La dinámica del encuentro fue la misma de la semana pasada: una presentación inicial con un minuto de exposición libre; tres ejes temáticos -calidad institucional, seguridad y justicia; economía, educación y trabajo y política sanitaria en pandemia; momento de intercambio de preguntas entre los candidatos; minuto de cierre para cada uno. Todo, con la lógica televisiva que guía a la frase corta, el slogan de impacto, aprovechando los segundos disponibles.

En el momento de intercambio de preguntas, Santilli y Tolosa Paz se eligieron, como de era de esperar, mutuamente (tuvieron que ir y venir cada vez de sus atriles). La candidata del Frente de Todos se mostró entonces notoriamente más sólida que «el Colo». «¿Vas a sacar el amparo de la Corte?», le preguntó. «A Santilli no le importa la provincia. Lo que le importa es la carrera presidencial de su jefe político, Horacio Rodríguez Larreta. Y cada vez que tenga que elegir entre la provincia y su jefe político, va a elegir por él», aseguró.

Del Caño eligió «pelear» con Espert, aunque, con menos herramientas discursivas que Bregman –que se lució en el debate anterior con un Milei que patinó–, no logró imponerse en la lógica televisiva ante un Espert que lució muy cómodo a lo largo de todo el debate.

Así, avanzó con tonos y latiguillos de impacto, también agresiones: «un impresentable como Axel Kicillof»; «si seguimos así, pronto todos comeremos de un tacho de basura»; «el absurdaje no para»; «Tolosa Paz dice estupideces, no importa que sea mujer, hombre o se sienta una planta»; «en un país normal, Alberto Fernández ya no sería presidente».

Hotton le habló a su núcleo duro de votantes levantando la voz contra el aborto y reclamando contra el cierre de iglesias durante la pandemia. «Tenemos que despojarnos de las ideologías de género que quieren imponer a nuestros hijos», pidió también. En el intercambio con Randazzo mostró «diálogo»: «¿Te interesaría formar parte de un bloque que tenga un perfil federal?», le preguntó directamente. «No es bueno que todo sea blanco o negro», cerró más tarde Randazzo.