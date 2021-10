Fútbol de Chacabuco: se jugó la tercera fecha de la Copa Santiago Grossi Mates y Noticias

Triunfos de Peña la 12, Argentino y 9 de julio. San Martín y Racing Club empataron.

Durante el fin de semana se desarrolló la tercera fecha del campeonato organizado por la Liga Deportiva de Chacabuco. Hubo tres cotejos el sábado y uno el domingo.

En el complejo de la Escuela Nº5 de la localidad de O´Higgins, Peña la 12 venció a «Los Tigres» por 3 a 2. Los goles de la visita fueron conquistados por Agustín Pelarda, Valentin Minchilli y Alexander López. Fermín Oberti y Cristian Leguizamón anotaron para O´Higgins FC.

Argentino goleó 4 a 1 a Rivadavia en el Ruperto Villarreal y quedó como único puntero. El marcador fue abierto por el local, a través de Franco Zafattle, mientras que para el «Azul» anotaron Enzo Ciminelli(2), Carlos Daglio y Alejo Feroldi.

9 de julio venció a Racing Club que hizo de local en el «Coqueto» de River Plate. Sobre el final del encuentro, Rodrigo Cavagnaro le dio la victoria al equipo que dirige Matías Díaz.

San Martín -que llegó a esta instancia como puntero- empató con Racing Club en el estadio millonario. Luciano Gambetta convirtió para los «Académicos». Cristian Ortiz lo hizo para el «Ferroviario».

En esta oportunidad quedó libre La Nueva Academia.

Posiciones: Argentino 9, San Martín 7, 9 de julio 6, Peña la 12 y Racing 4, Rivadavia 3, River Plate 1, La Nueva Academia y O´Higgins FC. no tienen puntos.

Próxima fecha: 9 de julio vs River Plate; Peña La 12 vs Rivadavia; Argentino vs La Nueva Academia y Racing Club vs O´Higgins FC. Libre: San Martín.