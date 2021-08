«Toda la vida en un infierno» Mates y Noticias

El sábado pasado, Salem Wahdat, un asesor de Seguridad del Gobierno afgano, fue a trabajar al palacio presidencial en Kabul y al entrar se encontró todo vacío. Su reacción fue rápida. Se dirigió a una agencia de viajes y compró un billete por el triple del valor. Por la noche se subió al último avión comercial rumbo a Estambul.

El domingo, los talibanes tomaban el control de Kabul, pocas horas después de que el presidente Ashraf Ghani abandonase el país. Y entonces el mundo observó cómo varios combatientes se mostraban victoriosos dentro del palacio presidencial. «Nuestro país ha sido liberado», afirmaba un talibán al canal Al Jazeera.

Salem entró en Turquía con su pasaporte diplomático. Desde allí ha visto las espantosas imágenes de los afganos desesperados en el aeropuerto intentando huir.

«Las personas cayendo del cielo desde un avión. ¿Qué demuestra? Los talibanes no son bien recibidos. La gente tiene miedo», lamenta en una entrevista vía telefónica.

Viajó solo. Su mujer y sus cuatros hijos salieron hace dos meses del país y espera reunirse con ellos tan pronto como sea posible. Sin embargo, su madre, sus dos hermanas y un sobrino siguen en Kabul.

«No han podido venir. Ayer [domingo] alguien les dijo que los talibanes están yendo casa por casa buscando a oficiales del Gobierno, a traductores que han trabajado para gobiernos extranjeros y a quienes han ayudado a EE.UU. Mi familia se ha tenido que ir de casa», explica.

«El mundo ha cerrado los ojos. Han abandonado a nuestro país, a nuestro pueblo. Y esto es algo que no imaginaba. Ahora no hay Ejército, no hay Policía, no hay derechos para las mujeres, no hay derechos humanos. Da igual lo que digan los talibanes», dice.

Salem vivió la presión del anterior régimen talibán, desde 1996 hasta 2001, cuando fueron expulsados por fuerzas opositoras afganas y las tropas de EE.UU., y ahora es testigo de cómo los avances de la sociedad en estos últimos 20 años, especialmente en lo que concierne a las mujeres, se encuentran amenazados con la llegada del grupo armado fundamentalista.

Fuente: RT