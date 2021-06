«Mauricio cree que lo mejor es que yo sea candidata en la Provincia» Mates y Noticias

María Eugenia Vidal dio una entrevista con Radio 10 en medio de un gesto aperturista y de consolidarse junto a Horacio Rodríguez Larreta en la disputa interna que mantienen con el sector de Patricia Bullrich y quienes responden a Mauricio Macri. La exgobernadora dejó importantes frases sobre el devenir de su carrera política.

«Cada vez que JxC y el FdT profundizan su discusión la gente siente que no estamos pensando en ellos sino en nosotros mismos y creo que el problema de la brecha no es la distancia que haya entre el FdT y JxC sino entre la política en general y la gente», empezó diciendo Vidal para responderle a Patricia Bullrich.

«Yo no creo que la confrontación permanente represente a los votantes de JxC. Yo creo que nuestros votantes, pero en general toda la gente, quiere que les demos soluciones concretas. Cuando nos pusimos de acuerdo con el Fondo para los municipios el mensaje fue que iban a tener recursos sin importar a quien habían votado, lo mismo cuando nos pusimos de acuerdo por la postergación de las elecciones o la imagen que daban Horacio (Rodríguez Larreta), Axel (Kicillof) y Alberto (Fernández) al principio de la pandemia».

Sobre las elecciones dijo: «faltan sesenta días para el cierre de listas, y yo pienso en las familias que están acompañado a un familiar en terapia intensiva, hay mucha gente que todavía está lamentando la pérdida de un ser querido, mucha gente que se quedó sin trabajo y esta angustiada por eso…. Yo creo (que el debate por las candidaturas) es una discusión de la dirigencia política, no de la gente. Una vez que se cierren las listas y se definan las candidaturas haremos la campaña, pero mi responsabilidad ahora es dar los debates que necesita la gente».

«No le voy a dedicar un minuto a las internas, ni a las opiniones de cada uno. Cada uno tiene que hacerse cargo de sus declaraciones, pero yo no voy a interpretar ni sobre interpretar a nadie. Cuando sea el momento de definir las candidaturas podremos hacerlo y si no nos ponemos de acuerdo lo decidirá la gente en las PASO.

«Mauricio cree que lo mejor es que yo sea candidata en la Provincia y yo he escuchado a todos los miembros de mi partido. Por supuesto que al final la decisión la voy a tomar yo pensando en que es mejor para la gente, para mi espacio y en último término para mí, no las voy a tomar en beneficio o en contra de nadie».

«En JxC en general no hay jefaturas, hay varios liderazgos, entre ellos el de ex presidente, pero no hay jefes y yo creo que eso le da fortaleza al espacio. Yo siempre voy a estar agradecida por la oportunidad que Macri me dio en la política. Sería desagradecido de mi parte no reconocerlo».

Fuente: Política Argentina